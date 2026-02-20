Abdo Filho
Abdo Filho
Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

Os impactos (em princípio) da derrubada do tarifaço de Trump para o ES

A Suprema Corte dos Estados Unidos balançou a economia do mundo, nesta sexta-feira pós-carnaval, e determinou a derrubada das tarifas anunciadas em abril de 2025

Vitória
Publicado em 20/02/2026 às 14h47

A Suprema Corte dos Estados Unidos balançou a economia do mundo, nesta sexta-feira pós-carnaval, e determinou a derrubada do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump, em abril de 2025. Os juízes, atendendo a um pedido de empresas e 12 estados norte-americanos, entenderam que a lei não dá ao presidente poderes para criar tarifas sem uma autorização clara do Congresso.

No Espírito Santo, setores como o da indústria do café solúvel (algumas das maiores empresas do Brasil estão aqui), pescados, ovos e rochas, que ainda sofriam com a taxação norte-americana, são os grandes beneficiados. O aço, outro segmento muito forte dentro da economia capixaba, também é tarifado, mas usando outra lei (a de segurança nacional), portanto, continua tendo barreiras para chegar aos Estados Unidos.

Empresários e dirigentes, embora tenham gostado da decisão da Suprema Corte, preferem comemorar com uma boa dose de parcimônia, afinal, o governo Trump já disse ter um plano B e todos acreditam que muita água ainda passará por essa ponte antes de a situação ficar minimamente assentada. Em resumo: a notícia da sexta-feira é boa, mas a briga é de cachorro grande.

Veja também

Alimentos saudáveis: empresa do ES mira faturamento de R$ 1 bi até 2030
Exportações não ajudam e movimento cai no Porto de Vitória
Gigante norte-americana confirma forte expansão do café no ES
U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing at the White House
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista na Casa Branca. Crédito: REUTERS/Jessica Koscielniak

A Gazeta integra o

Saiba mais
Agronegócio Donald Trump Espírito Santo Estados Unidos Rochas Ornamentais Café capixaba

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.