Os impactos (em princípio) da derrubada do tarifaço de Trump para o ES

A Suprema Corte dos Estados Unidos balançou a economia do mundo, nesta sexta-feira pós-carnaval, e determinou a derrubada do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump, em abril de 2025. Os juízes, atendendo a um pedido de empresas e 12 estados norte-americanos, entenderam que a lei não dá ao presidente poderes para criar tarifas sem uma autorização clara do Congresso.

No Espírito Santo, setores como o da indústria do café solúvel (algumas das maiores empresas do Brasil estão aqui), pescados, ovos e rochas, que ainda sofriam com a taxação norte-americana, são os grandes beneficiados. O aço, outro segmento muito forte dentro da economia capixaba, também é tarifado, mas usando outra lei (a de segurança nacional), portanto, continua tendo barreiras para chegar aos Estados Unidos.

Empresários e dirigentes, embora tenham gostado da decisão da Suprema Corte, preferem comemorar com uma boa dose de parcimônia, afinal, o governo Trump já disse ter um plano B e todos acreditam que muita água ainda passará por essa ponte antes de a situação ficar minimamente assentada. Em resumo: a notícia da sexta-feira é boa, mas a briga é de cachorro grande.

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista na Casa Branca. Crédito: REUTERS/Jessica Koscielniak

A Gazeta integra o Saiba mais