Café: exportações de produto capixaba crescem 70% no quadrimestre

Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a colheita está apenas no começo no Espírito Santo, mas as vendas de café para fora do Brasil estão aceleradas em 2026. Dados consolidados do Centro do Comércio de Café de Vitória mostram que, entre janeiro e abril deste ano, as exportações chegaram a 1,47 milhão de sacas de 60 quilos, crescimento de 70% em relação ao primeiro quadrimestre de 2025. Na comparação com abril do ano passado, o volume exportado subiu 239% (de 153 mil, em 2025, para 519 mil sacas, em 2026). Foi o terceiro melhor abril desde 2015. O conilon, com uma expansão de 444%, puxou a fila. Arábica e solúvel tiveram aumento de 4%