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Economia e Negócios

Café: exportações de produto capixaba crescem 70% no quadrimestre

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 11:00

Publicado em 

26 mai 2026 às 11:00
Forte calor atrapalhou a safra do café, impactando até nas vendas já fechadas
safra do café Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a colheita está apenas no começo no Espírito Santo, mas as vendas de café para fora do Brasil estão aceleradas em 2026. Dados consolidados do Centro do Comércio de Café de Vitória mostram que, entre janeiro e abril deste ano, as exportações chegaram a 1,47 milhão de sacas de 60 quilos, crescimento de 70% em relação ao primeiro quadrimestre de 2025. Na comparação com abril do ano passado, o volume exportado subiu 239% (de 153 mil, em 2025, para 519 mil sacas, em 2026). Foi o terceiro melhor abril desde 2015. O conilon, com uma expansão de 444%, puxou a fila. Arábica e solúvel tiveram aumento de 4%
De acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória, a alta nas exportações é explicada pela melhora da competitividade dos preços do café conilon e pela forte demanda dos importadores que aguardavam para realizarem suas compras mais próximo da entrada da safra de 2026. Ouça a conversa completa. 
CBN - Economia e Negócios - 26-05-26.mp3

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