Pedestre é atropelado por ônibus intermunicipal em Guarapari.

Um pedestre ficou ferido após ser atingido por um ônibus de transporte público intermunicipal na manhã deste domingo (16), no bairro Perocão, em Guarapari. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência.





Segundo o motorista, ele conduzia o coletivo pela avenida quando o pedestre, que caminhava às margens da via, teria pulado na frente do coletivo. Com o impacto, o homem caiu na pista. Um passageiro que presenciou o ocorrido confirmou aos policiais a versão apresentada pelo condutor.





O motorista realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a presença de álcool no organismo.





Quando os militares chegaram ao local, o pedestre estava desacordado. Ele recebeu atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari.





Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.