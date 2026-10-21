O tema que ficou sem resposta no debate presidencial

Produtividade não significa trabalhar mais horas ou exigir maior esforço dos funcionários. Significa produzir mais valor com os recursos disponíveis, por meio de melhores tecnologias, qualificação profissional, organização produtiva, infraestrutura e eficiência institucional. É esse processo que permite sustentar salários mais elevados, ampliar a competitividade das empresas e melhorar o padrão de vida da população.





O desempenho brasileiro revela a dimensão do desafio. Segundo o Observatório da Produtividade Regis Bonelli, da Fundação Getulio Vargas, a produtividade agregada do trabalho cresceu apenas 0,4% em 2025. Mesmo com avanços expressivos em segmentos como a agropecuária, o país continua enfrentando dificuldades para disseminar ganhos de eficiência pelo conjunto da economia.





O problema não é apenas tecnológico. Uma empresa pode investir em equipamentos modernos e continuar pouco competitiva se enfrentar infraestrutura deficiente, insegurança jurídica, complexidade tributária, escassez de profissionais qualificados e custos elevados para cumprir exigências regulatórias. A produtividade de uma economia depende tanto da eficiência interna das empresas quanto da qualidade do ambiente em que operam.





Por isso, uma agenda consistente precisa combinar diferentes frentes. A educação básica deve melhorar a formação dos futuros trabalhadores, enquanto a qualificação profissional precisa responder às transformações do mercado. A infraestrutura deve reduzir custos de transporte, energia e comunicação. O ambiente regulatório precisa estimular investimentos, concorrência e inovação. E as políticas de financiamento devem favorecer projetos capazes de ampliar efetivamente a capacidade produtiva.





Existe ainda uma dimensão frequentemente negligenciada: a produtividade das pequenas e médias empresas. Grande parte dos ganhos potenciais não depende necessariamente de tecnologias revolucionárias, mas da disseminação de ferramentas de gestão, digitalização, automação e melhores processos produtivos. Muitas soluções já estão disponíveis, mas ainda não alcançaram uma parcela significativa dos negócios brasileiros.





Também precisamos superar a ideia de que políticas industriais, por si só, garantem maior produtividade. Incentivos públicos podem desempenhar papel relevante, especialmente diante de falhas de mercado, mas precisam estar associados a metas verificáveis, avaliação de resultados e mecanismos de correção. Financiar investimentos é diferente de assegurar que eles produzirão ganhos de eficiência. O mesmo raciocínio vale para o crédito, a conectividade e o empreendedorismo. São instrumentos importantes, mas seus efeitos dependem de como são implementados, de quem conseguem alcançar e dos incentivos que estabelecem.