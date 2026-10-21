Em 8 meses, afastamentos por vício em jogos no ES já superam o total de 2025

O número de afastamentos profissionais concedidos a trabalhadores com problemas relacionados ao vício em jogos e apostas cresceu no Espírito Santo nos últimos anos. De janeiro a agosto de 2026, foram registrados 11 benefícios no Estado, número 57,1% maior que os sete reportados em todo o ano de 2025, segundo dados do Ministério da Previdência Social. Em 2024, houve apenas um benefício registrado.





As bets (apostas esportivas e jogos on-line) estão proibidas no Brasil desde 25 de setembro de 2026, quando o governo federal publicou uma medida provisória (MP) determinando o encerramento das atividades do setor no país.



