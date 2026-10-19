O que apostadores e especialistas dizem sobre proibição das bets no país

Antes mesmo dessa proibição, um apostador profissional, de 30 anos, já havia realizado o saque do dinheiro ganho nas plataformas que utilizava.





"Alguns meses antes, eu já imaginava que uma hora ou outra essa proibição ia acontecer. Por isso, já tinha voltado ao mercado financeiro", conta o apostador, que prefere não ser identificado.





Natural do Rio de Janeiro e morador de Jardim Camburi, em Vitória, o tipster (analista de palpites) atuou em um grande hub de bets no Brasil, produzindo conteúdos sobre futebol, especialmente o capixaba. Para o apostador, a proibição às bets no país não altera a essência da atividade e o vício não vai deixar de existir com o desligamento das plataformas.





“Antes de as casas acontecerem, eu já jogava na maquininha, no caça-níquel. Ia nos cassinos e jogava na roleta, no carteado. Enfim, a aposta sempre vai acontecer e não vai parar”, afirma.





Até a proibição, o estudante universitário I., de 21 anos, mantinha uma rotina de apostas, mas evitava jogar grandes valores. “Apostava uns dez reais, no máximo 200, em jogos de futebol e alguns eventos de MMA. Mais do que isso, achava muito. Talvez por isso eu não sentia angústia ou sintomas de ficar mais reativo, como se fosse vício, mas alguns amigos apostaram tanto que acabaram se perdendo. É triste”, relata.





O estudante afirma que seguia os conselhos do pai, com quem assiste aos jogos de futebol, para manter o controle na hora de apostar.





"A aposta é muita ilusão. Nunca foi tabu falar disso em casa. Meu pai sempre alertava sobre os perigos. Mas meus amigos tiravam renda das bets e viam oportunidade de aumentar a renda. Em alguns meses, ganhavam. Em outros, perdiam. Nunca foi uma segurança. Como o próprio nome diz, é uma aposta. É arriscado."