Dois homens são mortos a tiros em distribuidora de bebidas na Serra

O carro suspeito de ter sido utilizado no ataque, um BYD Dolphin Mini verde, foi localizado pela Polícia Militar pouco tempo depois, na região de Central de Carapina, também na Serra. O veículo era conduzido por um motorista de aplicativo.





Aos policiais militares, o motorista relatou que havia acabado de realizar uma corrida na região quando foi abordado por cerca de sete homens encapuzados. Segundo a versão apresentada pelo motorista, o grupo o levou até uma residência e informou que utilizaria o carro. Ele afirmou que permaneceu no imóvel por cerca de 30 minutos a uma hora, antes de ser levado até um terreno baldio e liberado.





O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi liberado após depoimento.





A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre as investigações do caso e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.





* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.