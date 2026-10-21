Dois homens são mortos a tiros em distribuidora de bebidas na Serra

Dois homens foram mortos a tiros na noite de terça-feira (20), no bairro Carapina Grande, na Serra. As vítimas, identificadas como Victor Willians Martins Rangel e Igor dos Santos, estavam em frente a uma distribuidora de bebidas, na Rua Santa Clara, quando criminosos chegaram atirando.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos passaram em um carro verde e efetuaram mais de 50 disparos. A perícia identificou múltiplas perfurações nos corpos das vítimas e constatou indícios de que foram utilizadas pelo menos três armas diferentes, incluindo um fuzil.
O carro suspeito de ter sido utilizado no ataque, um BYD Dolphin Mini verde, foi localizado pela Polícia Militar pouco tempo depois, na região de Central de Carapina, também na Serra. O veículo era conduzido por um motorista de aplicativo.
Aos policiais militares, o motorista relatou que havia acabado de realizar uma corrida na região quando foi abordado por cerca de sete homens encapuzados. Segundo a versão apresentada pelo motorista, o grupo o levou até uma residência e informou que utilizaria o carro. Ele afirmou que permaneceu no imóvel por cerca de 30 minutos a uma hora, antes de ser levado até um terreno baldio e liberado.
O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi liberado após depoimento.
A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre as investigações do caso e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.
* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.