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Ataque

Dois homens são mortos a tiros em distribuidora de bebidas na Serra

Testemunhas relataram que criminosos passaram em um carro verde atirando; um motorista de aplicativo foi localizado conduzindo o veículo suspeito e levado à delegacia

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 08:16

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 out 2026 às 08:16
Victor Willians Martins Rangel e Igor dos Santos
Victor Willians Martins Rangel e Igor dos Santos Acervo Pessoal

Dois homens foram mortos a tiros na noite de terça-feira (20), no bairro Carapina Grande, na Serra. As vítimas, identificadas como Victor Willians Martins Rangel e Igor dos Santos, estavam em frente a uma distribuidora de bebidas, na Rua Santa Clara, quando criminosos chegaram atirando.


Testemunhas relataram à Polícia Militar que os suspeitos passaram em um carro verde e efetuaram mais de 50 disparos. A perícia identificou múltiplas perfurações nos corpos das vítimas e constatou indícios de que foram utilizadas pelo menos três armas diferentes, incluindo um fuzil.

Carro encontrado 

O carro suspeito de ter sido utilizado no ataque, um BYD Dolphin Mini verde, foi localizado pela Polícia Militar pouco tempo depois, na região de Central de Carapina, também na Serra. O veículo era conduzido por um motorista de aplicativo.


Aos policiais militares, o motorista relatou que havia acabado de realizar uma corrida na região quando foi abordado por cerca de sete homens encapuzados. Segundo a versão apresentada pelo motorista, o grupo o levou até uma residência e informou que utilizaria o carro. Ele afirmou que permaneceu no imóvel por cerca de 30 minutos a uma hora, antes de ser levado até um terreno baldio e liberado.


O motorista foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi liberado após depoimento. 


A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre as investigações do caso e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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