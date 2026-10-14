O carbono virou questão de competitividade para o ES

O Espírito Santo precisa observar esse movimento com atenção. A economia capixaba é particularmente integrada ao comércio exterior. No segundo trimestre de 2026, o grau de abertura do Estado chegou a 57,7% do PIB, mais que o dobro do indicador nacional. No primeiro semestre, as exportações somaram US$ 5,08 bilhões. Entre os produtos relevantes da pauta estavam os semimanufaturados de ferro e aço não ligado, com quase US$ 590 milhões vendidos ao exterior.





Esses números não permitem concluir, por si só, qual parcela da pauta capixaba estará diretamente sujeita ao CBAM. Isso depende do produto específico, do destino e da classificação aduaneira. Mas mostram por que o tema não pode ser tratado como uma abstração europeia: o Estado tem setores industriais, exportadores e fornecedores que precisarão demonstrar, com dados confiáveis, como produzem.





O primeiro passo já existe. O Espírito Santo criou o Selo Descarboniza-ES, vinculado ao plano estadual de descarbonização, estimulando empresas e instituições a elaborarem inventários de emissões e planos de redução. É uma iniciativa importante porque ajuda a transformar a agenda climática em decisão empresarial concreta.





Mas a próxima etapa precisa ser mais ambiciosa. O desafio não é apenas reconhecer empresas que já conseguiram medir e reduzir emissões. É construir uma política pública capaz de ampliar, no mercado capixaba, a capacidade de fazer medições, produzir inventários consistentes e gerar verificações tecnicamente reconhecidas.





Essa distinção importa. Um selo estadual pode reconhecer esforços e induzir boas práticas. Mas uma certificação aceita por compradores internacionais depende de metodologias comparáveis, rastreabilidade, auditoria independente e organismos de validação e verificação qualificados. Não cabe ao Estado substituir o mercado ou criar um certificado capixaba paralelo, de valor restrito. Cabe-lhe ajudar a formar as condições para que empresas capixabas atendam padrões que já são reconhecidos fora do Estado e fora do país.





Uma política pública eficiente deveria atuar em quatro frentes. A primeira é a produção de referências técnicas comuns: metodologias setoriais, fatores de emissão, ferramentas de cálculo e orientações adequadas à realidade de indústrias, transportadoras, produtoras rurais e prestadores de serviço. Medir bem não pode ser um privilégio de grandes empresas com equipes próprias.





A segunda frente é a formação de pessoas. Contadores, engenheiros, gestores ambientais, profissionais de logística e consultores precisarão compreender inventários de emissões, rastreabilidade e verificação de dados. Universidades, institutos federais, Senai, entidades empresariais e governo podem criar uma oferta permanente de capacitação, em vez de depender de cursos isolados quando a exigência já estiver imposta pelo comprador.





A terceira é desenvolver a infraestrutura de verificação. O Brasil possui regras nacionais de acreditação para organismos que validam e verificam inventários de gases de efeito estufa. O Espírito Santo deve estimular a presença e a qualificação dessa estrutura no Estado, reduzindo custos, prazos e dependência de consultorias distantes. A credibilidade da informação dependerá justamente da independência de quem a verifica.





A quarta frente é apoiar a entrada das pequenas e médias empresas nessa agenda. Muitas delas não exportam diretamente, mas fornecem insumos, serviços, transporte, manutenção e componentes para empresas exportadoras. Se o custo inicial de medir emissões for alto demais, elas podem perder espaço em cadeias produtivas não por falta de qualidade, mas por não conseguirem comprovar o que fazem.