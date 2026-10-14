Às pressas, 16 famílias deixam prédio com rachaduras em Vila Velha

Dezesseis famílias tiveram que deixar às pressas os apartamentos onde moram no Residencial Praia da Sereia, na região de Vale Encantado, em Vila Velha. O bloco F do condomínio foi interditado no sábado (10) após a identificação de problemas estruturais que, segundo os moradores, se agravaram nos últimos dias.





O edifício está sinalizado com placas e fitas de isolamento, e os residentes esperam um posicionamento da Defesa Civil, da Caixa Econômica Federal (financiadora do empreendimento) e dos demais órgãos envolvidos sobre as próximas etapas.





Moradora do condomínio há 20 anos, Alice Sena contou que já havia fissuras no apartamento dela há cerca de uma década, mas que percebeu um aumento nos últimos dias. No sábado, ela voltou do supermercado e precisou deixar o imóvel após a chegada da Defesa Civil.





“A gente já estava monitorando, viu que não teve jeito e teve que sair às pressas do condomínio. Essas pequenas fissuras, no meu apartamento, já tem há uns 10 anos. A gente via, mas achava que não era nada”, relatou.





Sem saber quando poderá voltar para casa, Alice está hospedada na casa de uma amiga com a filha.





“A gente perde a estrutura, a base. Metade de nós somos quitados e metade ainda são financiados. Tem casal que acabou de financiar e teve que sair às pressas”, contou.