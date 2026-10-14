Caminhão tomba sobre carro em cruzamento na Serra; veja vídeo

Um caminhão tombou sobre um carro no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (14).
Vídeos gravados por testemunhas mostram a lateral direita do caminhão caída sobre o carro, que ficou com a lateral esquerda amassada. Nas imagens, também é possível ver um guarda municipal isolando a área e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local.
Procurada por A Gazeta, a Prefeitura da Serra informou inicialmente que a ocorrência estava em andamento e que o trânsito fluía normalmente. A reportagem também procurou as polícias, mas não havia recebido retorno até a última atualização.