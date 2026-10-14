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Bairro Jardim Limoeiro

Caminhão tomba sobre carro em cruzamento na Serra; veja vídeo

Publicado em

14 out 2026 às 08:49

Um caminhão tombou sobre um carro no cruzamento da Rua Euclídes da Cunha com a Avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro, na Serra, na manhã desta quarta-feira (14).


Vídeos gravados por testemunhas mostram a lateral direita do caminhão caída sobre o carro, que ficou com a lateral esquerda amassada. Nas imagens, também é possível ver um guarda municipal isolando a área e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local. 


Procurada por A Gazeta, a Prefeitura da Serra informou inicialmente que a ocorrência estava em andamento e que o trânsito fluía normalmente. A reportagem também procurou as polícias, mas não havia recebido retorno até a última atualização.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Veja vídeo

Dupla é presa após furto de equipamentos de festa em clube de Guaçuí

Publicado em 14/10/2026 às 09:54

Dois homens, de 28 e 29 anos, investigados por envolvimento em uma série de furtos no em Guaçuí, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, foram presos preventivamente na terça-feira (13), pela Polícia Civil Segundo a corporação, a dupla é suspeita de furtar equipamentos avaliados em cerca de R$ 5 mil no Guaçuí Tênis Clube.


Um dos suspeitos, de 29 anos, foi localizado no bairro São Miguel, na região da Lagoa. O outro foi preso na Rua dos Carneiros, na região central do município. As prisões foram realizadas por meio de mandados judiciais.


Entre os crimes investigados está um furto ocorrido em 23 de agosto deste ano, quando equipamentos de uma empresa que montava uma festa no Guaçuí Tênis Clube foram levados. O prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 5 mil.


De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do clube ajudaram a identificar os suspeitos, que foram indiciados. A corporação informou ainda que os dois têm histórico de crimes na região. Após as prisões, eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
"Shine"

Operação contra lavagem de dinheiro bloqueia mais de R$ 5 milhões no ES

Publicado em 14/10/2026 às 09:26
Ação contou com o apoio de policiais militares
Ação contou com o apoio de policiais militares Crédito: Divulgação | MPES

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), cumpriu mandados de busca e apreensão em Vitória e Cariacica, nesta quarta-feira (14), durante a Operação Shine, que investiga indícios de lavagem de dinheiro ligados à atuação de uma organização criminosa. 


A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5 milhões. A investigação busca identificar e rastrear patrimônio, movimentações financeiras e circulação de dinheiro em espécie.


Durante a operação, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, que serão analisados pelas equipes responsáveis pela investigaçãoO trabalho também inclui a análise de documentos e dados digitais, além da realização de depoimentos e interrogatórios.


A ação contou com dois promotores de Justiça do Gaeco e 50 policiais militares.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Crime

Homem de 36 anos é encontrado morto a tiros em Nova Venécia

Publicado em 14/10/2026 às 08:42


Polícia Científica realizou a perícia, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.


O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, segundo a Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Região Serrana

Temporal com granizo surpreende moradores de Castelo; veja vídeo

Publicado em 13/10/2026 às 18:24

Uma forte chuva acompanhada de ventos e granizo atingiu o município de Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). Segundo moradores ouvidos pela TV Gazeta, o temporal começou por volta das 16h30 e durou cerca de 20 minutos.


Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram o momento em que o tempo se fecha rapidamente antes da tempestade e a intensidade das pedras de gelo caindo na cidade (veja acima).


A Defesa Civil de Castelo informou que a chuva durou aproximadamente 40 minutos e provocou destelhamentos. A equipe de monitoramento de desastres da prefeitura foi acionada para isolar áreas de risco, realizar a limpeza e restabelecer as condições dos locais afetados.


O volume de chuva ainda não havia sido contabilizado. Segundo o órgão, a precipitação foi intensa e concentrada em um curto período.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Resgate de animais

Duas jiboias são resgatadas em bairros de Vila Velha no mesmo dia

Publicado em 13/10/2026 às 17:54

Duas jiboias foram resgatadas em pontos diferentes de Vila Velha na manhã desta terça-feira (13). Segundo a equipe de Ronda Ambiental e Rural (ROAR), da Guarda Municipal, os animais foram encontrados em uma empresa do bairro Darly Santos e em uma residência em Ponta da Fruta.


Na residência, a proprietária avistou uma das jiboias em um tronco de árvore. A outra estava na carroceria de um caminhão, dentro do galpão da empresa. 


Após o resgate, as jiboias foram soltas em uma área de mata. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a Ronda Ambiental e Rural pode ser acionada no número 153, da Guarda Municipal.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
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Anabolizantes

PF apreende anabolizantes em operação contra comércio ilegal em Marataízes

Publicado em 13/10/2026 às 16:13
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PF apreende 19 frascos de anabolizantes e celular em Marataízes Crédito: Políca Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), uma operação contra o comércio ilegal de anabolizantes, ocm dois mandados de busca e apreensão em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, e em Niterói, no Rio de Janeiro. Foram apreendidos 19 frascos das substâncias e o celular do investigado.


Segundo a PF, a ação é um desdobramento de uma operação deflagrada em janeiro deste ano, após investigações identificarem o envio de anabolizantes de Niterói para o município capixaba.


Os materiais apreendidos serão encaminhados à perícia técnica federal. A análise também deverá ajudar a identificar possíveis outros envolvidos no crime.


De acordo com a corporação, o investigado poderá responder pelo crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, além de outros delitos que possam ser identificados durante a investigação.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Investigação

Dois homens que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Colatina

Publicado em 13/10/2026 às 13:48

Dois homens que estavam desaparecidos foram encontrados mortos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (12). Um deles era um idoso de 69 anos; a idade do outro não foi informada.


De acordo com a Polícia Militar, o corpo do idoso foi encontrado por testemunhas no bairro São Pedro, em avançado estado de decomposição. O segundo corpo foi localizado na zona rural do município, segundo a Polícia Civil. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que ele foi encontrado.


Polícia Científica recolheu e encaminhou os dois corpos à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passarão por exames necroscópicos.


Segundo a Polícia Civil, as duas ocorrências foram registradas como encontro de cadáver e encaminhadas à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguarda os resultados dos exames.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Carro e moto se envolvem em acidente em avenida de Vitória

Publicado em 13/10/2026 às 13:06

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, nesta terça-feira (13). A colisão aconteceu em frente ao Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), no sentido Praia do Suá.


A reportagem procurou a Guarda Civil Municipal de Vitória e Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência e os impactos no trânsito. 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Violência

Bairro da Serra registra três tentativas de homicídio em menos de duas horas

Publicado em 13/10/2026 às 11:54

Três jovens, de 19, 23 e 24 anos, foram baleados em dois ataques registrados em um intervalo de menos de duas horas no bairro Praiamar, na região de Nova Almeira, na Serra, entre a noite de segunda-feira (12) e a madrugada desta terça-feira (13). Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil


O primeiro ataque aconteceu às 23h40. A vítima, de 24 anos, contou à Polícia Militar que estava na frente de casa quando suspeitos passaram de carro e dispararam em sua direção. Em seguida, eles fugiram. O jovem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Os atiradores não foram localizados. 


Já à 1h30, dois amigos, de 19 e 23 anos, foram baleados a cerca de três quarteirões do primeiro local. Eles relataram à PM que estavam de carro, a caminho da casa de uma conhecida no bairro, quando foram abordados por um homem armado. Com medo, o motorista acelerou e o suspeito atirou contra o veículo. O condutor e o passageiro foram atingidos nas costas e socorridos na UPA de Castelândia.


A reportagem de A Gazeta questionou às polícias se os dois ataques têm relação, mas não recebeu resposta. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Ninguém foi preso. 

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Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
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Publicado em 13/10/2026 às 11:25
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Um jovem, de 20 anos, identificado como Jackson Levi Borges dos Santos, morreu após se afogar em uma cachoeira localizada em São Félix, zona rural do município de Guarapari, por volta das 15h de segunda-feira (12).


De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a pessoa que solicitou o salvamento informou apenas que Jackson Levi entrou na cachoeira e desapareceu. A  equipe de mergulho foi ao local, realizou buscas e localizou a vítima, já em óbito.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Jackson Levi foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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