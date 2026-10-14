Prefeitura suspende estacionamento na Avenida Princesa Isabel sentido Praia do Canto

As vagas de estacionamento ao longo de toda a extensão da Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, sentido Praia do Canto, serão suspensas a partir desta quarta-feira (14) em virtude da execução das obras da nova Avenida Beira-Mar.





Segundo a Prefeitura de Vitória, a medida tem como objetivo ampliar a capacidade de circulação de veículos e melhorar a fluidez do trânsito, especialmente para os motoristas que utilizam a Avenida Princesa Isabel como rota alternativa. A Avenida Beira-Mar, sentido Praia do Canto, teve sua capacidade reduzida após a instaçação de uma ciclovia provisória, já que o calcadão que margeia a Baía de Vitória está em obras.





Ainda de acordo com a administração municipal, a restrição ao estacionamento permanecerá em vigor 24 horas por dia, enquanto durarem as intervenções na Avenida Beira-Mar.





A Prefeitura orienta os condutores a ficarem atentos à sinalização e a respeitarem as novas condições de estacionamento e circulação na via.