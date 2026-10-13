1º dia útil com ciclovia provisória registra trânsito na Beira-Mar, em Vitória

Motoristas enfrentam um congestionamento na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13). A retenção acontece no trecho entre a altura do Edifício AMES e a Rua Marcelino Duarte, próximo à Praça Pio XII, e vai até na altura do Ministério da Fazenda.
Parte da via está interditada por conta da instalação da ciclovia provisória na avenida e o trânsito no sentido Praia do Canto funciona com uma faixa a menos. A Guarda Municipal está na região para orientar os condutores.
O início da instalação da ciclovia provisória aconteceu no último sábado (10). A estrutura tem dois metros de largura, de mão dupla, e ocupa parte de uma faixa atualmente destinada aos veículos durante as obras de reurbanização da Beira-Mar.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi definida após a identificação de ciclistas circulando em áreas de obras, inclusive próximo a máquinas e equipes de trabalho.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, informou que a Guarda Municipal permanecerá nas interseções para orientar os motoristas e controlar o fluxo. Conforme o secretário, também houve aumento no tempo de sinal verde dos semáforos. Ele ressaltou que os condutores podem usar as avenidas Princesa Isabel e Governador Bley como alternativas.
"Estamos em constantes avaliações dos impactos e segurança. Aqui é um importante corredor, mas iremos sempre avaliar as melhores condições", disse Gustavo Perin.
O secretário ainda orientou os pedestres a atravessarem para a outra calçada, evitando conflitos com as bicicletas.