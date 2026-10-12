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Trânsito

Ciclovia provisória começa a ganhar forma na Av. Beira-Mar, em Vitória

Estrutura ocupará parte de uma faixa de veículos durante as obras de reurbanização; previsão é que esteja totalmente operacional até o fim desta semana

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 14:34

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

12 out 2026 às 14:34

A instalação da ciclovia provisória na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, está avançada. A estrutura, que vai permanecer durante as obras de reurbanização da via, começou a ser instalada no sábado (10) e vai ocupar parte de uma das faixas atualmente destinadas aos veículos.


Na manhã desta segunda-feira (12), quem passava pela avenida já podia observar as estruturas que vão separar o espaço dos ciclistas da área de circulação dos carros. Na ocasião, parte da via também estava interditada com cones para o projeto Rua de Lazer.


Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi definida após a identificação de ciclistas circulando em áreas de obras, inclusive próximo a máquinas e equipes de trabalho. A previsão é que a ciclovia esteja totalmente operacional até o fim desta semana.


Inicialmente, a estrutura será implantada entre a Rua Alberto de Oliveira Santos, na altura do Edifício AMES, e a Rua Marcelino Duarte, próximo à Praça Pio XII e à agência do Banco do Brasil.


A ciclovia provisória terá dois metros de largura e será de mão dupla. Parte da faixa também continuará sendo utilizada pelo canteiro de obras e para as atividades necessárias à execução dos serviços.


Conforme as intervenções avançarem, a estrutura será estendida para os demais trechos da obra até a região onde começa o calçadão da Beira-Mar, após a antiga sede do Clube Saldanha da Gama.

Ciclistas devem usar calçada durante implantação

Enquanto a ciclovia provisória estiver sendo instalada, a orientação da prefeitura é que os ciclistas utilizem a calçada localizada junto aos edifícios no trecho em obras. Segundo o município, a área próxima ao canteiro continuará ocupada por trabalhadores, equipamentos e máquinas de médio porte durante esse período.

Mudanças para motoristas

Com parte de uma faixa destinada à ciclovia provisória, haverá redução temporária da capacidade de circulação de veículos no trecho em obras. Para quem segue do Centro em direção à Região Norte de Vitória, a prefeitura recomenda utilizar preferencialmente as avenidas Governador Bley, Princesa Isabel e Vitória.


O motorista poderá retornar à Avenida Beira-Mar pela Rua Dom Bosco, próximo ao antigo Terminal Dom Bosco, ou, mais adiante, pela Avenida Paulino Müller.


O trecho terá sinalização específica e, segundo a prefeitura, as condições de circulação serão monitoradas durante a operação da ciclovia provisória. O município informou que poderá fazer ajustes caso sejam necessários para garantir a segurança e o funcionamento do trânsito na região.

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