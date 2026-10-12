Ciclovia provisória começa a ganhar forma na Av. Beira-Mar, em Vitória

A instalação da ciclovia provisória na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, está avançada. A estrutura, que vai permanecer durante as obras de reurbanização da via, começou a ser instalada no sábado (10) e vai ocupar parte de uma das faixas atualmente destinadas aos veículos.





Na manhã desta segunda-feira (12), quem passava pela avenida já podia observar as estruturas que vão separar o espaço dos ciclistas da área de circulação dos carros. Na ocasião, parte da via também estava interditada com cones para o projeto Rua de Lazer.





Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi definida após a identificação de ciclistas circulando em áreas de obras, inclusive próximo a máquinas e equipes de trabalho. A previsão é que a ciclovia esteja totalmente operacional até o fim desta semana.





Inicialmente, a estrutura será implantada entre a Rua Alberto de Oliveira Santos, na altura do Edifício AMES, e a Rua Marcelino Duarte, próximo à Praça Pio XII e à agência do Banco do Brasil.





A ciclovia provisória terá dois metros de largura e será de mão dupla. Parte da faixa também continuará sendo utilizada pelo canteiro de obras e para as atividades necessárias à execução dos serviços.





Conforme as intervenções avançarem, a estrutura será estendida para os demais trechos da obra até a região onde começa o calçadão da Beira-Mar, após a antiga sede do Clube Saldanha da Gama.