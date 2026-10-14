Vitória lança uma nova geração de concessões

O Centro Náutico terá 1.400 m² de terreno, 1.025 m² de área construída e capacidade para cerca de 610 embarcações e equipamentos náuticos, fortalecendo economia náutica, lazer e turismo.



No Polo Gastronômico, serão cinco operações entre Praia do Canto, Rua Moacir Strauch e Jardim da Penha, com espaços superiores a 400 m², entre térreo e rooftop. A proposta é criar um destino de experiências, integrando gastronomia, turismo, cultura, economia criativa e serviços.



Os editais vão além da proposta financeira e consideram capacidade técnica, experiência, conceito, plano de negócios, investimento, aderência ao Polo e sustentabilidade.



Queremos operadores capazes de investir e inovar. O modelo tradicional evolui para um ativo público com estratégia de desenvolvimento econômico e governança. O imóvel deixa de ser o centro e dá lugar ao ecossistema econômico desenvolvido a partir dele.

