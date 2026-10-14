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Cris Samorini

Artigo de Opinião

É prefeita de Vitória/ES
Cris Samorini

Vitória lança uma nova geração de concessões

Os editais vão além da proposta financeira e consideram capacidade técnica, experiência, conceito, plano de negócios, investimento, aderência ao Polo e sustentabilidade
Cris Samorini
É prefeita de Vitória/ES

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 10:00

Publicado em 

14 out 2026 às 10:00

Liderar uma cidade exige mais do que administrar. Exige visão, experiência, capacidade de antecipar movimentos, definir rumos, dar autonomia às equipes e transformar diretrizes em resultados.

A afirmação de que “é preciso fazer concessões” tornou-se automática. Em Vitória, invertemos essa lógica: a pergunta não é apenas o que podemos conceder, mas o que queremos produzir para a cidade.

Um ativo público bem estruturado pode gerar investimento, turismo, empregos, serviços e valorização urbana. É com esse propósito que Vitória inicia um novo momento com o Centro Náutico da Guarderia e o Polo Gastronômico da Orla do Canal de Camburi.

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O Centro Náutico terá 1.400 m² de terreno, 1.025 m² de área construída e capacidade para cerca de 610 embarcações e equipamentos náuticos, fortalecendo economia náutica, lazer e turismo.

No Polo Gastronômico, serão cinco operações entre Praia do Canto, Rua Moacir Strauch e Jardim da Penha, com espaços superiores a 400 m², entre térreo e rooftop. A proposta é criar um destino de experiências, integrando gastronomia, turismo, cultura, economia criativa e serviços.

Os editais vão além da proposta financeira e consideram capacidade técnica, experiência, conceito, plano de negócios, investimento, aderência ao Polo e sustentabilidade.

Queremos operadores capazes de investir e inovar. O modelo tradicional evolui para um ativo público com estratégia de desenvolvimento econômico e governança. O imóvel deixa de ser o centro e dá lugar ao ecossistema econômico desenvolvido a partir dele.

Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada
Parte da nova orla do Canal de Camburi, na Praia do Canto, foi inaugurada Fernando Madeira

O município organiza território, infraestrutura, regras e resultados. O setor privado agrega investimento, conhecimento, inovação e operação. Não se trata de transferir ao privado a responsabilidade de pensar a cidade, mas de unir competências.

Liderar é saber aonde se quer chegar, escolher instrumentos adequados e criar condições para a estrutura pública fazer diferente. A concessão deixa de ser finalidade administrativa e passa a ser instrumento de desenvolvimento econômico.

Mais do que novas concessões, consolidamos uma nova cultura de gestão: menos ocupação e mais ativação; menos patrimônio parado e mais ativos gerando valor; menos contratos passivos e mais governança; menos discurso e mais instrumentos concretos para o desenvolvimento.

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