Parque Pedra da Cebola ganha praça inclusiva em Vitória

O Parque Pedra da Cebola, em Vitória, ganhou uma praça inclusiva com brinquedos e estruturas acessíveis, inaugurada no domingo (11). O espaço foi planejado para ampliar a participação de crianças com deficiência nas brincadeiras e é a terceira unidade do projeto Viver Vitória instalada na capital.





Segundo a Prefeitura de Vitória, a praça reúne brinquedos tradicionais, equipamentos adaptados para crianças que usam cadeira de rodas e estruturas voltadas ao estímulo sensorial, cognitivo e social. O espaço também inclui recursos desenvolvidos para crianças com transtorno do espectro autista (TEA).





A proposta é oferecer um espaço compartilhado de lazer que favoreça a acessibilidade e a autonomia. As outras duas praças inclusivas do projeto ficam na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, e no Parque Moscoso, no Centro. Elas foram inauguradas em abril e setembro, respectivamente.