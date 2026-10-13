Parque Pedra da Cebola ganha praça inclusiva em Vitória

O Parque Pedra da Cebola, em Vitória, ganhou uma praça inclusiva com brinquedos e estruturas acessíveis, inaugurada no domingo (11). O espaço foi planejado para ampliar a participação de crianças com deficiência nas brincadeiras e é a terceira unidade do projeto Viver Vitória instalada na capital.
Segundo a Prefeitura de Vitória, a praça reúne brinquedos tradicionais, equipamentos adaptados para crianças que usam cadeira de rodas e estruturas voltadas ao estímulo sensorial, cognitivo e social. O espaço também inclui recursos desenvolvidos para crianças com transtorno do espectro autista (TEA).
A proposta é oferecer um espaço compartilhado de lazer que favoreça a acessibilidade e a autonomia. As outras duas praças inclusivas do projeto ficam na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, e no Parque Moscoso, no Centro. Elas foram inauguradas em abril e setembro, respectivamente.
A inauguração do espaço na Pedra da Cebola reuniu famílias e representantes que atuam na defesa das pessoas com deficiência. A presidente da Associação Capixaba de Paralisia Cerebral (ACPC), Erika Almeida, contou que já havia chamado a atenção do município para a necessidade de uma estrutura inclusiva no parque.
“Pode parecer mínimo para quem não tem criança com deficiência, mas, para quem tem, é um avanço muito grande. Nenhuma criança deve ficar fora da brincadeira”, afirmou.
A presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes), Pollyana Paraguassu, destacou a importância da ocupação dos espaços públicos por pessoas com deficiência. “Hoje nós temos voz e ocupamos espaços que sempre foram nossos. Aqui ninguém fica para trás”, disse.
O Parque Pedra da Cebola funciona diariamente, das 5h às 22h. Às segundas-feiras, fica fechado para manutenção das 9h às 17h. A entrada é gratuita.