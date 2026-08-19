Da universidade à diretoria: escritor aponta desafios da inclusão no mercado de trabalho

Cerca de 14% do quadro de executivos das empresas brasileiras é composto por profissionais negros. Esse índice se repete em cargos de gerência e cai para apenas 5,5% nos conselhos de administração. É importante destacar que, no Brasil, a população negra representa 55% dos habitantes.





Além disso, estudos apontam que a desigualdade nas remunerações entre brancos e negros poderia levar mais de três séculos para ter equiparação.





Para o professor, escritor e doutor em Administração Helio Santos, o país paga um preço alto por desperdiçar talentos. Ele ressalta que essa sub-representação e a disparidade salarial também atingem as mulheres, que correspondem a 52% da população brasileira.