Morre aos 101 anos o preso mais velho dos EUA — que recebeu oito vezes a 'última refeição', mas não foi executado

Richard Sparaco, ex-diretor executivo do que hoje é chamado de Conselho de Indultos e Liberdade Condicional, disse ao Hartford Courant que Smith rejeitou diversas tentativas posteriores de retornar à liberdade condicional até 2020, quando lhe foi concedida liberdade condicional supervisionada e ele foi transferido para uma casa de repouso para idosos dentro do sistema judiciário.