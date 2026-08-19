ES tem 28 captações da Cesan em atenção ou estado crítico

A seca moderada que atinge todo o Espírito Santo começa a pressionar os mananciais usados para abastecer a população. Dos 101 pontos de captação monitorados pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), 28 estão em estado de atenção ou crítico, segundo o 5º Boletim de Monitoramento do CICC El Niño, divulgado nesta quarta-feira (19).





Apesar do cenário, o levantamento aponta que ainda não há comprometimento significativo do abastecimento público no Estado. Ao todo, 25 captações estão em estado de atenção e três foram classificadas como críticas, distribuídas por 17 municípios. Aproximadamente 72% dos pontos monitorados permanecem em situação normal.





Dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), apresentados no mesmo boletim, mostram que todo o território capixaba passou da classificação de seca fraca, em junho, para seca moderada em julho.





Segundo a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), essa classificação indica possíveis impactos como a redução dos níveis de rios, reservatórios e poços e a diminuição da disponibilidade de água em comunidades rurais. Também podem ocorrer danos a pastagens e atividades agrícolas, perda de peso do gado, reflexos na produção de leite e aumento do risco de incêndios florestais.





Em relação ao levantamento anterior, o cenário apresentou pouca alteração, com a manutenção de 17 municípios com captações em estado de atenção ou crítico. Os dados mostram que a estiagem continua pressionando parte dos mananciais usados para abastecer a população.





Os pontos que exigem acompanhamento estão concentrados principalmente nas regiões Noroeste, Norte, Central e Serrana, onde também há redução das vazões dos rios. O boletim aponta maior criticidade em Santa Teresa, São Roque do Canaã, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Fundão.