Seca passa de fraca para moderada em todo o Espírito Santo, aponta boletim

A seca que atinge o Espírito Santo se agravou e passou de fraca para moderada em todo o território capixaba, segundo o 5º Boletim de Monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) El Niño, divulgado pelo governo do Estado nesta terça-feira (18). Os dados são referentes ao mês de julho e foram apresentados durante reunião semanal dos órgãos que acompanham o fenômeno climático no Estado.





De acordo com a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), os dados do Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) mostram que, em junho, 100% do Espírito Santo estava classificado como área de seca fraca. Em julho, todo o território passou para a categoria de seca moderada.





A nova classificação indica possíveis impactos como danos a pastagens e atividades agrícolas, perda de peso do gado, com reflexos na produção de leite, redução dos níveis de rios, reservatórios e poços, além de maior risco de incêndios florestais e de diminuição da disponibilidade de água em comunidades rurais.