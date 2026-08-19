11 processos seletivos no ES têm vagas temporárias e pagam até R$ 26 mil

Pelo menos 11 processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 26 mil.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou três editais de processo seletivo simplificado. As seleções têm como objetivo preencher cadastro de reserva para cuidador, professor de curso técnico e professor não habilitado. A remuneração chega a R$ 7.064. As datas de inscrição dependem de cada processo seletivo.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no estado do Espírito Santo (Samu 192), anunciou um processo seletivo para a contratação de rádio-operador, com exigência de nível médio completo. O salário é de R$ 2.221, mais auxílio-alimentação de R$ 30 por plantão. A carga horária é de 30 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas por 60 horas de descanso (escala 12x60), podendo ser diurno ou noturno.
A Prefeitura de Marataízes, no sul do estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa preencher 37 vagas de agente comunitário de saúde, cargo voltado a profissionais com ensino médio. O salário é de R$ 3.242,00, e o prazo para se inscrever vai até 27 de agosto.
A Prefeitura de São Roque do Canaã, no noroeste do Espírito Santo, vai contratar agentes de limpeza e administração temporários, com remuneração de R$ 1.514. As inscrições seguem até 21 de agosto.
Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante estrangeiro, com o objetivo de preencher uma vaga no campus de São Mateus para profissionais com doutorado. O salário passa de R$ 26 mil. Os interessados podem se inscrever até 21 de agosto.
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