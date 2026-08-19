11 processos seletivos no ES têm vagas temporárias e pagam até R$ 26 mil

Pelo menos 11 processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 26 mil.





A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou três editais de processo seletivo simplificado. As seleções têm como objetivo preencher cadastro de reserva para cuidador, professor de curso técnico e professor não habilitado. A remuneração chega a R$ 7.064. As datas de inscrição dependem de cada processo seletivo.





A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no estado do Espírito Santo (Samu 192), anunciou um processo seletivo para a contratação de rádio-operador, com exigência de nível médio completo. O salário é de R$ 2.221, mais auxílio-alimentação de R$ 30 por plantão. A carga horária é de 30 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas por 60 horas de descanso (escala 12x60), podendo ser diurno ou noturno.