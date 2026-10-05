A Constituição e a promessa de igualdade que o Brasil ainda precisa cumprir

Em 5 de outubro, o Brasil celebra 38 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. Não se trata apenas de uma data jurídica. Trata-se de um dos marcos mais importantes da história democrática brasileira.





A chamada Constituição Cidadã nasceu depois de um período sombrio da nossa história. Durante mais de duas décadas, o país viveu sob um regime militar marcado por restrições à liberdade, perseguições políticas, prisões, censura e mortes.





A redemocratização significou, portanto, muito mais do que a mudança de um sistema político. Representou a devolução ao cidadão de direitos que jamais poderiam ter sido retirados.