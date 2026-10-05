Motociclista e ciclista ficam feridos após colisão na ES 166 em Cachoeiro

Eleições 2026.



reclamaram das longas filas e espera de mais de 3 horas para votar na manhã deste domingo (4), em diferentes locais do Espírito Santo, durante o 1º turno das A técnica de segurança do trabalho Raquel Boldi enfrentou uma verdadeira prova de resistência na Apae de Laranjeiras, na Serra. Ela chegou por volta das 10h e saiu após as 13h. "Essa escola sempre tem muita gente para votar e muitos idosos. Foram mais de 3 horas para conseguir cumprir meu papel de cidadã, mas deu certo, consegui."





"Complicado", resumiu o eleitor Carlos Alberto, ao relatar demora de mais de 2 horas para registar o voto na Escola Estadual Ary Parreiras, em Vila Capixaba, Cariacica .





Houve também relatos de atraso no CMEI Tarcílio Montanari, em Cariacica. Segundo Sueli Cândido, de 41 anos, mesária no local, o motivo é que muitos eleitores não estão levando “colinha” para as urnas. Por não saberem o número do candidato, eles acabavam voltando para o final da fila, disse ela.





Na Faculdade de Direito de Vitória (FDV), em Santa Lúcia, Vitória, o fluxo aumentou a partir das 10h30. Depois de uma abertura dos portões tranquila, o local passou a ter filas na maioria das seções. De acordo com o eleitor Davi Pandelis, de 28 anos, a pesar de não haver registro de intercorrências nas urnas eletrônicas, a espera para votar era de 30 a 40 minutos.

Na UVV, em Vila Velha, eleitores idosos reclamaram que havia apenas uma fila destinada ao atendimento preferencial, o que provocou espera e deixou o local movimentado.

Também foram registradas filas de mais de uma hora na E scola Adelvani Sysesmundo de Azevedo (ASFA), em Jardim Camburi; no Centro Educacional a Escola Leonardo da Vinci, em Santa Lúcia; no CEEJA, no Centro; todos em Vitória, além do Colégio Marista, em Vila Velha .

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