Motociclista e ciclista ficam feridos após colisão na ES 166 em Cachoeiro

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas na ES 166, próximo à Usina São Miguel, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de domingo (4). Segundo a Polícia Militar, a baixa iluminação no trecho pode ter contribuído para a colisão. As circunstâncias da batida não foram informadas.
O acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Castelo. O piloto da motocicleta e o ciclista ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.