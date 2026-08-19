Acidente em Colatina: 36 toneladas de ácido sulfúrico vazaram de carreta

Cerca de 36 toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas sobre a pista após uma carreta que transportava o produto tombar em Colatina, na ES 248, rodovia que liga o município a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (18). O acidente aconteceu próximo à entrada de Marilândia e deixou o motorista ferido. Nesta quarta-feira (19), equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizam a limpeza do local.





De acordo com o Iema, uma equipe de fiscalização acompanha os trabalhos e delimita a área atingida. Segundo o órgão, o córrego localizado nas proximidades não foi atingido pelo ácido sulfúrico.





O motorista da carreta sofreu queimaduras, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. O homem havia iniciado a viagem em Minas Gerais.





A Polícia Militar informou que o trânsito flui em meia pista para os motoristas que passam pelo local.