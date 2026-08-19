Artista capixaba estreia no circuito europeu com exposição individual em Portugal

O artista capixaba João Cóser estreia no circuito europeu com uma exposição individual no Ateliê B12, em Portugal. Intitulada “Entre o conter e escorrer”, a mostra reúne instalação, fotografia e performance para questionar os critérios que determinam o valor, a apresentação e a circulação da arte. A exposição segue em cartaz durante todo o mês de agosto, com entrada gratuita, e pode ser vista também da rua.
Mais do que discutir o valor atribuído a uma obra, a exposição propõe uma reflexão sobre quem produz a arte, como esse trabalho é legitimado e quais critérios definem o que merece ser visto e valorizado.
A mostra apresenta imagens de grande escala atravessadas por inscrições que fazem referência aos mecanismos de compra, exibição e legitimação presentes no sistema da arte. Ao explorar esses elementos, Cóser cria uma experiência que coloca o público diante das próprias estruturas que definem o que é considerado relevante, desejável ou valioso no campo artístico.
A abertura aconteceu no dia 14 de agosto, com uma apresentação ao vivo do artista. A performance aproximou corpo, imagem e espaço, criando uma experiência que ultrapassou os limites da obra exposta e envolveu o público diretamente na proposta da mostra.
O gesto transforma o espaço, visível diretamente da rua, em um lugar de reflexão e diálogo com o público, aproximando as fronteiras entre quem observa e quem participa da obra. Cóser também coloca em evidência os próprios mecanismos que determinam o que deve ser visto, comercializado e reconhecido como arte.
A exposição mostra a crescente presença de artistas capixabas no cenário internacional da arte contemporânea. Além disso, a obra apresenta ao público europeu uma produção originada no Espírito Santo, mas que se conecta a debates universais sobre valor, visibilidade e reconhecimento artístico.