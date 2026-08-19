Artista capixaba estreia no circuito europeu com exposição individual em Portugal

O artista capixaba João Cóser estreia no circuito europeu com uma exposição individual no Ateliê B12, em Portugal. Intitulada “Entre o conter e escorrer”, a mostra reúne instalação, fotografia e performance para questionar os critérios que determinam o valor, a apresentação e a circulação da arte. A exposição segue em cartaz durante todo o mês de agosto, com entrada gratuita, e pode ser vista também da rua.





Mais do que discutir o valor atribuído a uma obra, a exposição propõe uma reflexão sobre quem produz a arte, como esse trabalho é legitimado e quais critérios definem o que merece ser visto e valorizado.





A mostra apresenta imagens de grande escala atravessadas por inscrições que fazem referência aos mecanismos de compra, exibição e legitimação presentes no sistema da arte. Ao explorar esses elementos, Cóser cria uma experiência que coloca o público diante das próprias estruturas que definem o que é considerado relevante, desejável ou valioso no campo artístico.





A abertura aconteceu no dia 14 de agosto, com uma apresentação ao vivo do artista. A performance aproximou corpo, imagem e espaço, criando uma experiência que ultrapassou os limites da obra exposta e envolveu o público diretamente na proposta da mostra.