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Política

Famosos que viraram políticos: veja quem foi eleito em 2026

Thiago Gagliasso, Thammy Miranda e Ana Elisa estão entre os nomes conhecidos do público que conquistaram uma cadeira no Legislativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 11:04

Thiago Gagliasso, Thammy Miranda e Ana Elisa estão entre os nomes conhecidos do público
Thiago Gagliasso, Thammy Miranda e Ana Elisa estão entre os nomes conhecidos do público Reprodução/Instagram/@thammymiranda/@anaelisast/@thigagliasso

As eleições gerais de 2026 levaram às urnas nomes conhecidos do público por suas carreiras na televisão, na música e nas redes sociais. Alguns deles conseguiram transformar a popularidade em votos e garantiram vagas no Legislativo.


De acordo com a apuração do G1, no Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso (PL-RJ), irmão do ator Bruno Gagliasso, foi eleito deputado federal. Ele recebeu 67.700 votos.


Em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa (PT-MG) teve uma das maiores votações do estado para a Câmara dos Deputados. Com 524.216 votos, ela ficou na segunda colocação entre os candidatos eleitos.


Ainda de acordo com o G1, São Paulo também teve representantes conhecidos do público entre os eleitos. Thammy Miranda (PSD-SP), filho da cantora Gretchen, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado.


Outro nome que chamou atenção foi Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), descendente da família imperial brasileira, eleito para a Câmara dos Deputados.

Famosos que ficaram de fora

A fama, no entanto, não foi suficiente para garantir uma vaga para todos os candidatos conhecidos que disputaram as eleições de 2026.


Segundo levantamento do g1, nomes conhecidos da televisão e da comunicação não conseguiram votos suficientes para se eleger. Entre eles estão a jornalista Rachel Sheherazade, o apresentador Luiz Datena, o apresentador Geraldo Luís, Silvia Abravanel, Manoel Gomes, conhecido como Caneta Azul, e Sikêra Jr.

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