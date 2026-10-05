Famosos que viraram políticos: veja quem foi eleito em 2026

As eleições gerais de 2026 levaram às urnas nomes conhecidos do público por suas carreiras na televisão, na música e nas redes sociais. Alguns deles conseguiram transformar a popularidade em votos e garantiram vagas no Legislativo.





De acordo com a apuração do G1, no Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso (PL-RJ), irmão do ator Bruno Gagliasso, foi eleito deputado federal. Ele recebeu 67.700 votos.





Em Minas Gerais, a influenciadora Ana Elisa (PT-MG) teve uma das maiores votações do estado para a Câmara dos Deputados. Com 524.216 votos, ela ficou na segunda colocação entre os candidatos eleitos.





Ainda de acordo com o G1, São Paulo também teve representantes conhecidos do público entre os eleitos. Thammy Miranda (PSD-SP), filho da cantora Gretchen, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado.





Outro nome que chamou atenção foi Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), descendente da família imperial brasileira, eleito para a Câmara dos Deputados.