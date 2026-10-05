Mãe de Isabella Nardoni e pai do menino Henry Borel são eleitos deputados federais

Marcados por histórias de tragédia familiar, Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry Borel, foram eleitos deputados federais. Os dois exerciam mandatos nas câmaras municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro e assumirão cadeiras na Câmara dos Deputados em Brasília para a legislatura dos próximos quatro anos.