Demissão de grávida por justa causa é confirmada na Justiça; saiba o que diz a lei

Uma trabalhadora gestante perdeu a estabilidade e foi demitida por justa causa ao se ausentar da empresa e não apresentar atestados, o que caracterizou abandono de emprego. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES) confirmou a legalidade da medida.





A mulher foi contratada como auxiliar de serviços gerais em fevereiro de 2025, mas descobriu a gravidez durante o contrato. Ela entrou na Justiça para reverter a dispensa. Uma situação como essa é bem rara de acontecer, conforme explica o advogado trabalhista Alberto Nemer.





Isso porque a legislação brasileira garante estabilidade às gestantes desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Nesse período, as trabalhadoras não podem ser demitidas sem justa causa.





Nemer lembrou que o Tema 134 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estabelece que, se a empregada gestante for dispensada, tem a opção de não querer voltar a trabalhar, mas mantém o direito ao pagamento do período de estabilidade.