Luiza Brunet defende Yasmin após mensagens com Vorcaro vazarem

Luiza Brunet, 64, se manifestou sobre a filha, Yasmin Brunet, 38, neste domingo (4), após a divulgação de mensagens trocadas pela modelo com Daniel Vorcaro, 42, ex-banqueiro do Banco Master, preso no âmbito das investigações sobre a instituição.

"Te amo e estou do seu lado, para tudo, sempre", escreveu Luiza em uma publicação no Instagram. Na sequência, compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a filha.

Nesta sexta-feira (2), a Polícia Federal divulgou uma nova leva de conteúdos recuperados do celular do ex-banqueiro. Nos arquivos, foram encontradas trocas de mensagens entre Yasmin e Vorcaro. Segundo a revista Veja, as conversas indicam que a relação se estendeu por dois anos e envolveu pedidos de ajuda, viagens em aeronaves do empresário e a utilização de um apartamento em São Paulo.

Entre os episódios citados está um pedido feito por Yasmin em dezembro de 2023 para viajar ao Rio de Janeiro em um avião de Vorcaro. As conversas também apontam que ele teria disponibilizado o imóvel para a modelo, que participou do BBB 24 (Globo).