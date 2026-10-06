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Luiza Brunet defende Yasmin após mensagens com Vorcaro vazarem

Conversas divulgadas pela PF citam viagens, apartamento e festa de aniversário ligada à marca da ex-BBB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 09:59

Imagem Edicase Brasil
Luiza Brunet defende Yasmin após mensagens com Vorcaro vazarem Reprodução digital | TV Globo
Luiza Brunet, 64, se manifestou sobre a filha, Yasmin Brunet, 38, neste domingo (4), após a divulgação de mensagens trocadas pela modelo com Daniel Vorcaro, 42, ex-banqueiro do Banco Master, preso no âmbito das investigações sobre a instituição.
"Te amo e estou do seu lado, para tudo, sempre", escreveu Luiza em uma publicação no Instagram. Na sequência, compartilhou uma foto em que aparece abraçada com a filha.
Nesta sexta-feira (2), a Polícia Federal divulgou uma nova leva de conteúdos recuperados do celular do ex-banqueiro. Nos arquivos, foram encontradas trocas de mensagens entre Yasmin e Vorcaro. Segundo a revista Veja, as conversas indicam que a relação se estendeu por dois anos e envolveu pedidos de ajuda, viagens em aeronaves do empresário e a utilização de um apartamento em São Paulo.
Entre os episódios citados está um pedido feito por Yasmin em dezembro de 2023 para viajar ao Rio de Janeiro em um avião de Vorcaro. As conversas também apontam que ele teria disponibilizado o imóvel para a modelo, que participou do BBB 24 (Globo).
Em outra ocasião, Vorcaro teria bancado uma festa de aniversário de Yasmin no hotel Rosewood, em junho de 2024. Os gastos com organização, atração e bufê do "Baile da Sereia" foram registrados como patrocínio do Banco Master à marca da modelo. Após o fim da relação, a filha de Luiza tentou permanecer no apartamento, mas não conseguiu.

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