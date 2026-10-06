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Projeto de Lei

Viúva de Lito Sousa apoia proposta para batizar aeroporto de Guarulhos com nome dele

Mila Seidl diz que terminal teve papel fundamental na vida do marido, que trabalhou no local por quase três décadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 09:32

O youtuber Lito Sousa e a esposa, Mila Seidl
O youtuber Lito Sousa e a esposa, Mila Seidl Reprodução Instagram Lito Sousa

A viúva de Lito Sousa, Mila Seidl, apoiou a proposta para que o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, passe a levar o nome do influenciador, que morreu aos 59 anos em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurológica rara e degenerativa cujo diagnóstico foi divulgado pela família em agosto.


A mobilização começou entre fãs nas redes sociais e ganhou respaldo no Congresso com um projeto de lei apresentado pela deputada federal Duda Salabert (PSOL-MG).


Mila compartilhou nos Stories do Instagram uma petição em apoio à homenagem e explicou a forte relação de Lito com o aeroporto. Segundo ela, o especialista em aviação trabalhou no local por quase três décadas e considerava o terminal uma espécie de segunda casa.


"Eu vejo com muito amor essa ideia. Muito amor. Porque o Aeroporto de Guarulhos tem uma representação na vida dele inexplicável", começou.


A empresária também contou que o marido tinha um pedido relacionado aos dois principais aeroportos paulistas. Parte das cinzas de Lito seria deixada em Congonhas, onde ele iniciou a trajetória profissional, outra parte em Guarulhos e uma terceira em um local de significado especial para Mila e o filho do casal, Malone.


"Ele passou mais parte da vida dele lá no aeroporto do que em qualquer outro lugar. Porque casa a gente muda. Mas lá foi a casa dele por muito tempo e um lugar que ele amava de paixão", disse.


De acordo com Mila, a paixão de Lito pelos aviões de grande porte também reforçava sua ligação com Guarulhos. Ela citou modelos como Boeing 777 e 787 e o Airbus A380 e afirmou que foi no aeroporto que ele começou a ter as ideias para criar o canal Aviões e Músicas, pelo qual se tornou conhecido ao explicar temas relacionados à aviação.


A proposta oficial foi apresentada por Duda Salabert na Câmara dos Deputados. O PL 5515/2026, protocolado em 2 de outubro, prevê substituir o nome oficial Aeroporto Internacional de Guarulhos – Governador André Franco Montoro por Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Lito Sousa.


Na justificativa, a deputada afirma que Lito "dedicou sua vida à aviação e a transmitir informações para combater o medo de voar". O projeto ainda precisa passar pela tramitação no Congresso e, portanto, o nome do aeroporto não foi alterado.


Mila, por sua vez, ponderou que não sabe se a mudança é viável ou se a homenagem faria sentido para a população, mas decidiu apoiar a mobilização. "É uma coisa que faz sentido para os nossos corações aqui enquanto familiares que amam muito o Lito e sabiam o quanto ele tinha uma conexão lá."

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