Viúva de Lito Sousa diz que cinzas do influenciador serão espalhadas em aeroportos de SP

"Amanhã é segunda, dia da vida das pessoas voltarem ao normal - rotina. Como voltar ao normal sem você? Eu conseguirei aprender?", continuou. "Vou tentar, por você, pelo Malone e por mim. Voltar não significará que vou te esquecer. Jamais! Voltar significa que eu vou estar de pé pelo seu legado, pelos seus sonhos e pela nossa missão. Era o que você queria e tentarei fazer da melhor forma possível, pois o que mais quero, é que você sinta orgulho de mim."