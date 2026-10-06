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Eleições 2026

Marido de Sasha, João Lucas debocha de derrota de ex-paquita Andrea Sorvetão nas eleições

Marido de Sasha Meneghel ironizou resultado da ex-paquita, que recebeu 2.529 votos para deputada federal. Artista e família da candidata já trocaram farpas nas redes; relembre
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 09:47

João Lucas faz piada com campanha de Andrea Sorvetão nas Eleições 2026
João Lucas faz piada com campanha de Andrea Sorvetão nas Eleições 2026 Reprodução Instagram / FolhaPress

A derrota de Andrea Sorvetão nas eleições de 2026 virou motivo de deboche nas redes sociais. A ex-paquita, que concorreu a deputada federal pelo Rio de Janeiro pelo Democracia Cristã (DC), recebeu 2.529 votos e não conseguiu uma vaga na Câmara.


Entre as manifestações que ironizaram o resultado estão as do cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel. A candidata terminou a eleição com 0,03% dos votos válidos do Rio, sem alcançar uma das vagas disponíveis para a Câmara.


Em comentário publicado em uma postagem sobre a candidatura, João Lucas escreveu: "esse papelão todo, pra resultar nisso? KKKKKKKK", postou ele. Os comentários aparecem em registros feitos nas redes sociais após a divulgação do resultado eleitoral.


A provocação de João Lucas acontece em meio ao histórico de atritos entre as duas famílias. Em setembro, o cantor já havia chamado Conrado, marido de Sorvetão, de "toupeira" ao reagir a um vídeo no qual ele criticava Xuxa Meneghel por cobrar na Justiça despesas relacionadas a um apartamento cedido ao casal. A mensagem foi apagada posteriormente.


Na ocasião, Conrado respondeu ao genro de Xuxa em um vídeo e afirmou que preferia chamá-lo de "irmão". O músico também mostrou uma mensagem que, segundo ele, havia sido enviada pela mãe de João Lucas em 2021, quando ele e Sorvetão enfrentavam críticas após declarações sobre serem uma família "hétero, cristã e tradicional". O episódio reacendeu a antiga ruptura entre Xuxa e a ex-paquita.


A relação entre Xuxa e Sorvetão se deteriorou nos últimos anos por divergências políticas e ganhou um novo capítulo neste ano com a disputa judicial envolvendo o imóvel.


Xuxa cobra cerca de R$ 26 mil referentes a despesas do apartamento que havia sido cedido à ex-paquita em 2020. Sorvetão afirmou que seus advogados analisavam o caso e que eventuais valores devidos seriam pagos.

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