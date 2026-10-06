Separou mesmo? Jheny Santucci anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar, mas depois apaga

Jheny Santucci, 26, anunciou nesta segunda-feira (5) o fim do casamento com Arthur Aguiar, 37. Grávida do segundo filho do ator, a influenciadora comunicou a separação por meio dos stories do Instagram e pediu que o assunto não fosse mais comentado.





"Eu e o Arthur não estamos mais juntos. Cada um seguirá sua vida e não quero falar disso mais. Obrigada por quem torcia pela nossa família!", escreveu. A publicação foi apagada minutos depois. Ela ainda não se manifestou. Alguns internautas têm duvidado da informação e achado "esquisito". Outros desconfiam que ela tenha sido vítima de hacker.





O anúncio acontece menos de três meses após os dois oficializarem a união no civil, em 18 de julho, em uma cerimônia íntima em São Paulo. Jheny usou vestido de noiva, enquanto Arthur vestiu um terno grafite. A celebração contou com familiares e amigos próximos.





Jheny e Arthur estavam juntos desde 2023 e são pais de Gabriel, de 2 anos. Em 16 de agosto, menos de um mês após o casamento, eles anunciaram que esperavam o segundo filho. Na ocasião, Jheny afirmou que o casal havia aguardado os primeiros meses da gestação para tornar a notícia pública. Arthur também é pai de Sophia, de 7 anos, de seu relacionamento anterior com Maíra Cardi.





A possível separação ocorre em um momento de exposição recente para Arthur. O ator é alvo de uma ação de despejo relacionada a uma dívida de cerca de R$ 166 mil referente ao aluguel e a encargos de um apartamento na avenida Rebouças, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.





Segundo os autos, o imóvel foi alugado em maio de 2025, com contrato previsto até novembro de 2027 e custo mensal de R$ 59.340, incluindo despesas como condomínio, IPTU, água, energia, internet, lavanderia e café da manhã.





Em setembro, o juiz Diego Ferreira Mendes, da 4ª Vara Cível de Pinheiros, concedeu liminar determinando que Arthur desocupasse o imóvel em 15 dias, caso não quitasse integralmente o débito. A locadora afirma que tentou negociar a dívida antes de recorrer à Justiça e que chegou a propor desconto e parcelamento, com uma entrada de R$ 35 mil que, segundo a empresa, não foi paga.





Arthur ainda não se manifestou publicamente sobre a separação. Sobre a ação de despejo, porém, o ator reagiu à repercussão nas redes sociais e criticou a exposição do caso.