Motorista sai de carro após acidente e morre atropelado por carreta na BR 101

Um homem de 57 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (19). O acidente ocorreu no km 31 da rodovia, na altura do distrito de Braço do Rio.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), momentos antes do atropelamento, o homem havia se envolvido em outro acidente enquanto dirigia um Chevrolet Celta vermelho. De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, o carro bateu contra uma defensa metálica.





Após a colisão, o motorista saiu do veículo e foi atropelado por uma carreta, conforme informou a PRF. Segundo a corporação, uma equipe da concessionária que chegava ao local presenciou o atropelamento.





A Ecovias Capixaba e a PRF alegam que a carreta e o condutor não foram localizados.





Segundo a Polícia Civil, o corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares.