Ponte na BR 101, sobre Rio em São Mateus, funcionará com pare e siga nos próximos dias

A ponte sobre o Rio São Mateus, no Norte do Espírito Santo, localizada no km 64 da BR-101, será parcialmente interditada para obras entre terça-feira (18) e sábado (22). Durante a manutenção, o trânsito do trecho funcionará em sistema "pare e siga", com a operação do fluxo de veículos de forma alternada nos dois sentidos.
Os trabalhos, realizados pela Ecovias Capixaba, estão previstos para ocorrer das 08h30 às 16h e tem como objetivo fazer reparos na junta de dilatação da estrutura. O horário poderá ser estendido caso haja intercorrências durante a execução das atividades, segundo a empresa. A concessionária orienta motoristas a reduzirem a velocidade, respeitarem a sinalização e seguirem as orientações das equipes que estarão no local durante a intervenção
Atualização
Digite aqui a data da atualização formato: 18/02/2025
Após o primeiro de obras, a Ecovias Capixaba anunciou um novo horário para realizar o serviço de reparo da junta. Antes, a previsão era acontecer entre 7h30 e 17h, mas, nesta terça-feira, a concessionária responsável pela BR 101 anunciou um novo horário. O serviço passa a ser de 8h30 até 16h.
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