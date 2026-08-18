Ponte na BR 101, sobre Rio em São Mateus, funcionará com pare e siga nos próximos dias

Uma mulher morreu e outra, de 26 anos, ficou ferida após um ataque a tiros em Central Carapina, na Serra, na manhã desta terça-feira (18). A sobrevivente contou à Polícia Militar que foi atingida por disparos feitos por duas pessoas que passaram de carro pelo local. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.





Segundo a vítima, os tiros tinham como alvo dois homens que estavam próximos a elas, mas não há confirmação de que os disparos os atingiram. Em uma gravação no local é possível escutar os disparos (ouça acima).





As duas mulheres foram socorridas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra, mas uma delas morreu no local. A outra foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde permanece em atendimento.





A Prefeitura da Serra informou que a Guarda Municipal presta apoio à Polícia Militar no policiamento da região e que a ocorrência não afetou o funcionamento de comércios e escolas.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.