Marido é preso após matar mulher na frente do filho e fugir a nado em Linhares

Um homem suspeito de matar a companheira a facadas fugiu de motocicleta e atravessou a nado uma lagoa durante a tentativa de escapar da polícia, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (13). Wellington Silva Gomes, de 32 anos, foi preso em flagrante após ser localizado em uma casa no Beco dos Primos. A vítima, Thaismiris Nunes Tim, de 26, foi esfaqueada dentro de casa, na presença do filho do casal, de 4 anos, e morreu no hospital.





Segundo a Polícia Militar, após o crime, Wellington seguiu de moto em direção ao bairro Residencial Rio Doce. Durante a fuga, atravessou a lagoa que separa os bairros Aviso e Interlagos. Ele foi encontrado em uma casa na localidade conhecida como Beco dos Primos.





Após ser detido, o suspeito confessou o crime e afirmou ter jogado a faca usada na agressão na lagoa. Não foi informado se o objeto foi localizado.





De acordo com a PM, Wellington apresentava ferimentos na perna direita e foi levado ao Hospital Geral de Linhares, onde recebeu atendimento sob escolta policial. Depois, foi encaminhado à delegacia. A motocicleta usada na fuga foi apreendida. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar.