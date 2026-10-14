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Feminicídio

Marido é preso após matar mulher na frente do filho e fugir a nado em Linhares

Wellington Silva Gomes confessou o crime e disse ter jogado a faca em uma lagoa; ele atravessou o local a nado durante a fuga e foi encontrado em uma casa

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 09:30

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

14 out 2026 às 09:30
Crime aconteceu na noite de terça-feira, no bairro residencial Mata do Cacau
Thaismiris Nunes Tim, 26, foi esfaqueada no peito e morreu no Hospital Geral de Linhares; Wellington Silva Gomes confessou o crime Crédito: Arquivo familiar | Divulgação

Um homem suspeito de matar a companheira a facadas fugiu de motocicleta e atravessou a nado uma lagoa durante a tentativa de escapar da polícia, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (13). Wellington Silva Gomes, de 32 anos, foi preso em flagrante após ser localizado em uma casa no Beco dos Primos. A vítima, Thaismiris Nunes Tim, de 26, foi esfaqueada dentro de casa, na presença do filho do casal, de 4 anos, e morreu no hospital.


Segundo a Polícia Militar, após o crime, Wellington seguiu de moto em direção ao bairro Residencial Rio Doce. Durante a fuga, atravessou a lagoa que separa os bairros Aviso e Interlagos. Ele foi encontrado em uma casa na localidade conhecida como Beco dos Primos.


Após ser detido, o suspeito confessou o crime e afirmou ter jogado a faca usada na agressão na lagoa. Não foi informado se o objeto foi localizado.


De acordo com a PM, Wellington apresentava ferimentos na perna direita e foi levado ao Hospital Geral de Linhares, onde recebeu atendimento sob escolta policial. Depois, foi encaminhado à delegacia. A motocicleta usada na fuga foi apreendida. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio em contexto de violência doméstica e familiar.

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