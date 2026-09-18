Duas mulheres são vítimas de feminicídio em menos de 6h no Norte do ES

Em Montanha, Janety Alves, de 40 anos, foi morta a tiros dentro de um apartamento no bairro Cypreste. Natural do município, ela já havia trabalhado como monitora de ônibus escolar e deixa três filhos.





Segundo a Polícia Civil, o namorado é o principal suspeito. O caso é investigado como feminicídio.





De acordo com o delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Ponto Belo e Montanha, Janety e o suspeito mantinham um relacionamento havia cerca de três meses.





Testemunhas contaram à Polícia Militar que ouviram uma discussão dentro do apartamento e, em seguida, uma mulher gritando por socorro. Logo depois, elas teriam escutado um estampido semelhante ao de um disparo de arma de fogo. Ainda segundo os relatos, duas pessoas deixaram o local em uma motocicleta após o crime.





Buscas foram realizadas na região, mas o suspeito não foi localizado. Ainda segundo o delegado, o homem já tinha registros relacionados à Lei Maria da Penha envolvendo a própria mãe.