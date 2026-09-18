Mulher é morta a tiros em Montanha e namorado é suspeito do crime

Uma mulher foi morta a tiros após um desentendimento com o namorado, dentro de um apartamento no bairro Cypreste, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (18). A vítima, identificada como Janety Alves, de 40 anos, era natural da cidade e já tinha trabalhado como monitora de ônibus escolar. Ela deixa três filhos. Segundo a Polícia Civil, o namorado é o principal suspeito do crime. O caso é investigado como feminicídio.
Testemunhas relataram à Polícia Militar que ouviram uma discussão dentro do apartamento e, em seguida, uma mulher gritando por socorro. Logo depois, elas teriam ouvido um estampido semelhante a um disparo de tiro. Ainda segundo os relatos, duas pessoas teriam deixado o local após o crime em uma moto.
De acordo com o delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Ponto Belo e Montanha, Janety e o suspeito namoravam havia cerca de três meses. O crime foi antecedido por uma briga. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.
Ainda segundo o delegado, o suspeito já tinha registros relacionados à Lei Maria da Penha envolvendo a própria mãe.
Segundo a filha de Janety, ela soube por vizinhos que a mãe sofria agressões frequentes. A filha contou que, na quarta-feira (17), por volta das 18h30, ligou para a mãe enquanto ela estava na casa da mãe do suspeito. Durante a ligação, ela conversou com Janety e com o suspeito e afirmou que, na ocasião, ele teria ameaçado matar a mãe dela e colocá-la em uma geladeira, em referência a um caso ocorrido anteriormente em Montanha. Ainda segundo a filha, Janety não contava à família sobre as supostas agressões que sofria.
O irmão da vítima, Paulo Pereira Medina Silva, contou que Janety era uma pessoa alegre e trabalhadora e que era querida pelos moradores da cidade. Segundo ele, a família ainda está tentando processar o ocorrido e vive um momento muito difícil, e completou dizendo “Ninguém esperava que isso pudesse acontecer”.
O delegado informou que o suspeito já foi identificado e qualificado e que um mandado de prisão deve ser sair nas próximas horas. O texto será atualizado assim que houver novas informações.