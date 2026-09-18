AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Feminicídio

Mulher é morta a tiros em Montanha e namorado é suspeito do crime

Janety Alves, de 40 anos, era natural da cidade, tinha trabalhado como monitora de ônibus escolar e deixa três filhos; suspeito fugiu após o crime e não foi localizado

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 11:44

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

18 set 2026 às 11:44
Crime aconteceu no bairro Cypreste
Janety Alves, de 40 anos, era natural da cidade, trabalhava como monitora de ônibus escolar e deixa três filhos; suspeito fugiu após o crime e não foi localizado Acervo familiar

Uma mulher foi morta a tiros após um desentendimento com o namorado, dentro de um apartamento no bairro Cypreste, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (18). A vítima, identificada como Janety Alves, de 40 anos, era natural da cidade e já tinha trabalhado como monitora de ônibus escolar. Ela deixa três filhos. Segundo a Polícia Civil, o namorado é o principal suspeito do crime. O caso é investigado como feminicídio.


Testemunhas relataram à Polícia Militar que ouviram uma discussão dentro do apartamento e, em seguida, uma mulher gritando por socorro. Logo depois, elas teriam ouvido um estampido semelhante a um disparo de tiro. Ainda segundo os relatos, duas pessoas teriam deixado o local após o crime em uma moto.


De acordo com o delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Ponto Belo e Montanha, Janety e o suspeito namoravam havia cerca de três meses. O crime foi antecedido por uma briga. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.


Ainda segundo o delegado, o suspeito já tinha registros relacionados à Lei Maria da Penha envolvendo a própria mãe.

O que diz a família 

Segundo a filha de Janety, ela soube por vizinhos que a mãe sofria agressões frequentes. A filha contou que, na quarta-feira (17), por volta das 18h30, ligou para a mãe enquanto ela estava na casa da mãe do suspeito. Durante a ligação, ela conversou com Janety e com o suspeito e afirmou que, na ocasião, ele teria ameaçado matar a mãe dela e colocá-la em uma geladeira, em referência a um caso ocorrido anteriormente em Montanha. Ainda segundo a filha, Janety não contava à família sobre as supostas agressões que sofria.


O irmão da vítima, Paulo Pereira Medina Silva, contou que Janety era uma pessoa alegre e trabalhadora e que era querida pelos moradores da cidade. Segundo ele, a família ainda está tentando processar o ocorrido e vive um momento muito difícil, e completou dizendo “Ninguém esperava que isso pudesse acontecer”.


O delegado informou que o suspeito já foi identificado e qualificado e que um mandado de prisão deve ser sair nas próximas horas. O texto será atualizado assim que houver novas informações. 

Veja Também 

Imagem de destaque

Suspeito de matar companheira e roubar moto é preso em Ponto Belo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Montanha ES Norte Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sabatina com Maguinha Malta, candidata ao Senado pelo PL
Maguinha Malta defende penas mais duras e fim de indulto para criminosos
Novas canetas são aprovadas pela Anvisa
SUS vai ofertar canetas emagrecedoras para pacientes com obesidade
Cristiano Ronaldo
Jorge Jesus faz primeira convocação pela seleção de Portugal e conta com Cristiano Ronaldo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados