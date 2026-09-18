Mulher é morta a tiros em Montanha e namorado é suspeito do crime

Uma mulher foi morta a tiros após um desentendimento com o namorado, dentro de um apartamento no bairro Cypreste, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (18). A vítima, identificada como Janety Alves, de 40 anos, era natural da cidade e já tinha trabalhado como monitora de ônibus escolar. Ela deixa três filhos. Segundo a Polícia Civil, o namorado é o principal suspeito do crime. O caso é investigado como feminicídio.





Testemunhas relataram à Polícia Militar que ouviram uma discussão dentro do apartamento e, em seguida, uma mulher gritando por socorro. Logo depois, elas teriam ouvido um estampido semelhante a um disparo de tiro. Ainda segundo os relatos, duas pessoas teriam deixado o local após o crime em uma moto.





De acordo com o delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Ponto Belo e Montanha, Janety e o suspeito namoravam havia cerca de três meses. O crime foi antecedido por uma briga. Buscas foram realizadas na região, mas ele não foi localizado.





Ainda segundo o delegado, o suspeito já tinha registros relacionados à Lei Maria da Penha envolvendo a própria mãe.