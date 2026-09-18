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Tulsi: conheça 5 benefícios do “manjericão-sagrado” para a saúde

Tradicional na Índia, a planta chama atenção pela presença de compostos antioxidantes e por seus possíveis efeitos relacionados ao estresse

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 13:14

Portal Edicase

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Publicado em 

18 set 2026 às 13:14
Diferente da variedade usada na culinária brasileira, a planta asiática possui características próprias e pode oferecer diferentes efeitos ao organismo (Imagem: Jahid855 | Shutterstock)
Diferente da variedade usada na culinária brasileira, a planta asiática possui características próprias e pode oferecer diferentes efeitos ao organismo Crédito: Imagem: Jahid855 | Shutterstock

O tulsi (Ocimum tenuiflorum), também conhecido como manjericão-sagrado, é uma planta originária do continente asiático e muito presente em práticas tradicionais indianas. Embora lembre o manjericão encontrado nas cozinhas brasileiras, possui características próprias e uma longa história de uso tradicional.

Nos últimos anos, a planta também passou a chamar atenção fora da Ásia, especialmente na forma de infusão. Segundo Wagner dos Reis, coordenador do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o tulsi possui diferentes compostos bioativos que vêm sendo estudados pela ciência.

“É uma planta com uso tradicional bastante antigo e uma composição interessante. No entanto, é importante separar aquilo que já foi observado cientificamente das propriedades terapêuticas que muitas vezes são atribuídas a ela sem evidências suficientes”, explica.

A seguir, conheça 5 possíveis benefícios do tulsi para a saúde!

1. É fonte de compostos antioxidantes

O tulsi contém compostos fenólicos e outras substâncias com atividade antioxidante, que ajudam o organismo a combater os efeitos do excesso de radicais livres.

2. Pode contribuir para a resposta ao estresse

Um dos usos que mais despertam interesse é a possível relação da planta com a resposta do organismo ao estresse. O tulsi é frequentemente classificado como “adaptógeno”, termo utilizado para determinadas substâncias associadas à adaptação do organismo a situações estressantes. No entanto, o especialista ressalta que isso não significa que a planta trate ansiedade ou elimine os efeitos do estresse.

3. Possui compostos com potencial anti-inflamatório

Algumas substâncias presentes no tulsi têm sido estudadas por sua atividade anti-inflamatória. Contudo, os resultados de pesquisas laboratoriais não significam que o consumo do chá tenha capacidade de tratar processos inflamatórios ou doenças.

Por ser naturalmente livre de cafeína, o tulsi pode ser uma alternativa para quem deseja reduzir o consumo da substância (Imagem: Bowonpat Sakaew | Shutterstock)
Por ser naturalmente livre de cafeína, o tulsi pode ser uma alternativa para quem deseja reduzir o consumo da substância Crédito: Imagem: Bowonpat Sakaew | Shutterstock

4. Pode ser uma opção de bebida sem cafeína

Por não ser produzido a partir da Camellia sinensis, o tulsi é naturalmente livre de cafeína . Por isso, sua infusão pode ser uma alternativa para quem deseja diminuir o consumo da substância, principalmente no final do dia.

5. Ajuda a variar o consumo de infusões

Além das propriedades estudadas, incluir diferentes ervas e especiarias nas infusões pode ajudar a variar sabores sem recorrer a bebidas açucaradas. O tulsi possui aroma característico e pode ser consumido puro ou combinado com outros ingredientes.

Tulsi não é o mesmo que manjericão comum

Apesar do nome “manjericão-sagrado”, o tulsi não deve ser confundido com o manjericão tradicionalmente utilizado na culinária brasileira. Embora pertençam ao mesmo gênero botânico, são plantas diferentes e possuem composição e usos distintos.

O consumo também exige cuidados . Gestantes, lactantes, pessoas com doenças crônicas ou que fazem uso contínuo de medicamentos devem buscar orientação profissional antes de utilizar a planta regularmente, especialmente quando o objetivo é obter algum efeito terapêutico.

Por Priscila Dezidério

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