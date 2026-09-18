Tulsi: conheça 5 benefícios do “manjericão-sagrado” para a saúde

Um dos usos que mais despertam interesse é a possível relação da planta com a resposta do organismo ao estresse. O tulsi é frequentemente classificado como “adaptógeno”, termo utilizado para determinadas substâncias associadas à adaptação do organismo a situações estressantes. No entanto, o especialista ressalta que isso não significa que a planta trate ansiedade ou elimine os efeitos do estresse.