Serginho atinge 1 milhão de seguidores no 4º dia de A Fazenda

O ator, que na estreia do reality contava com 880 mil seguidores, e alcançou a marca de 1 milhão no quarto dia de confinamento. Apesar de não ter feito muitas amizades dentro da casa, Cabeção conquistou o público e, até o momento, é o participante que mais ganhou seguidores.





Serginho teve um início conturbado no jogo ao ser apontado como "Pangaré" pelos confinados na primeira dinâmica. Na noite da estreia, o peão foi um dos escolhidos para dormir na Baia. Para completar, Cabeção lesionou o tornozelo durante uma prova.





Apesar de não ter causado uma primeira boa impressão nos peões da casa, Hondjakoff ganhou o público com seu carisma e espontaneidade. A personalidade de Serginho vem divertindo os internautas com momentos virais nas redes sociais.