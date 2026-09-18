Serginho atinge 1 milhão de seguidores no 4º dia de A Fazenda

Sérgio Hondjakoff, 42, conhecido como Cabeção, de Malhação (Globo), está participando de A Fazenda 18 (Record) e atingiu 1 milhão de seguidores no Instagram, na tarde de hoje
O ator, que na estreia do reality contava com 880 mil seguidores, e alcançou a marca de 1 milhão no quarto dia de confinamento. Apesar de não ter feito muitas amizades dentro da casa, Cabeção conquistou o público e, até o momento, é o participante que mais ganhou seguidores.
Serginho teve um início conturbado no jogo ao ser apontado como "Pangaré" pelos confinados na primeira dinâmica. Na noite da estreia, o peão foi um dos escolhidos para dormir na Baia. Para completar, Cabeção lesionou o tornozelo durante uma prova.
Apesar de não ter causado uma primeira boa impressão nos peões da casa, Hondjakoff ganhou o público com seu carisma e espontaneidade. A personalidade de Serginho vem divertindo os internautas com momentos virais nas redes sociais.
A égua, Serena, deu uma "mordida" na cabeça do ator na noite em que foi escolhido para dormir na Baia. A cena movimentou as redes sociais com comparações feitas por internautas entre a "mordida" do cavalo da edição passada em Dudu Camargo, atual campeão de A Fazenda, e a da égua em Cabeção.
Entre os comentários sobre a interação do animal com Serginho, fãs dizem ser "um sinal" e que, assim como ocorreu com Dudu Camargo, a égua teria "escolhido" o campeão.