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Reality gastronômico

“Que Apetite!” estreia 2ª temporada neste sábado (19) na TV Gazeta com prêmio de R$ 30 mil

Com apresentação de Joana Borges, reality gastronômico ganha novos cenários e leva dez competidores para diferentes cidades e regiões do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 09:00

Nova temporada do Que Apetite! terá 13 episódios.
Nova temporada do Que Apetite! terá 13 episódios. Ângelo Araújo/Arte/TV Gazeta

Tem reality gastronômico novo na área, ou melhor, de volta à TV. O “Que Apetite!”, primeiro reality show da TV Gazeta, estreia sua segunda temporada neste sábado (19), às 8h30, agora com uma novidade: a competição vai pegar a estrada e levar os dez participantes para diferentes cozinhas e cenários gastronômicos do Espírito Santo.


Com apresentação de Joana Borges, atriz e apresentadora, a nova temporada terá oito episódios e coloca em disputa um prêmio de R$ 30 mil. A grande final está marcada para 7 de novembro.


Ao longo da competição, restaurantes, cozinhas locais e outros espaços gastronômicos de diferentes cidades do Estado serão transformados em palco para as provas. E não será apenas o cenário que muda a cada parada. Ingredientes típicos, personagens locais e diferentes maneiras de preparar a comida também entram na disputa.


A ideia é que cada episódio tenha uma identidade própria, revelando um pouco da gastronomia e das histórias do lugar enquanto os participantes tentam avançar na competição.

Tempero, estratégia e improviso
Da Bahia, Rio de Janeiro ou do ES: participantes da segunda temporada do Que Apetite! prometem muito sabor e entrega
Da Bahia, Rio de Janeiro ou do ES: participantes da segunda temporada do Que Apetite! prometem muito sabor e entrega Ramon Porto e Carlos Palito

As provas colocam os participantes diante de desafios que misturam técnica, criatividade, memória afetiva e improviso. Os pratos são avaliados por jurados ligados à gastronomia e ao empreendedorismo, enquanto os competidores precisam tomar decisões rápidas para garantir pontos e vantagens nas etapas seguintes.


A cada episódio, o desempenho pode mudar os rumos da disputa. Os participantes acumulam pontos, conquistam vantagens estratégicas e enfrentam eliminações até a formação do grupo que chegará à final.


A segunda temporada também amplia o tamanho do projeto. Se a primeira edição apresentou o formato ao público, agora o “Que Apetite!” dobra o número de episódios e transforma o próprio Espírito Santo em parte da competição.

Harum Katharian, Júlia Faria, Joana Borges e Murilo Góes estarão do outro lado da bancada
Harum Katharian, Júlia Faria, Joana Borges e Murilo Góes estarão do outro lado da bancada Carlos Palito/Ramon Porto

“Desde o início, a ideia do ‘Que Apetite!’ foi criar um formato com identidade própria, que se diferenciasse de outros realities de gastronomia sem perder a essência da disputa por um prêmio. Nesta temporada, damos um passo além ao levar o programa para diferentes cozinhas e valorizar ingredientes típicos do Estado, mostrando a riqueza de sabores, histórias e personagens que existem por aqui”, afirma Lethicia Ribeiro, gerente de Entretenimento da Rede Gazeta e idealizadora do projeto.


Para Eduardo Gregório, diretor do reality, a produção também busca aproximar o público daquilo que é feito no Espírito Santo.

A gente quer que quem é daqui se reconheça no programa e tenha orgulho de ver uma produção capixaba desse tamanho. E, ao mesmo tempo, que quem é de fora descubra um pouco do Espírito Santo através do reality

Eduardo Gregório, diretor do reality

Agora, é esperar a primeira prova para descobrir quem vai se sair melhor quando a receita sair do papel e quando técnica, criatividade e estratégia começarem a valer pontos na corrida pelo prêmio de R$ 30 mil.


“Que Apetite!” estreia neste sábado (19), as 8h30, na TV Gazeta. A segunda temporada terá oito episódios, com final em 7 de novembro.

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