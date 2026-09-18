“Que Apetite!” estreia 2ª temporada neste sábado (19) na TV Gazeta com prêmio de R$ 30 mil

Tem reality gastronômico novo na área, ou melhor, de volta à TV. O “Que Apetite!”, primeiro reality show da TV Gazeta, estreia sua segunda temporada neste sábado (19), às 8h30, agora com uma novidade: a competição vai pegar a estrada e levar os dez participantes para diferentes cozinhas e cenários gastronômicos do Espírito Santo.





Com apresentação de Joana Borges, atriz e apresentadora, a nova temporada terá oito episódios e coloca em disputa um prêmio de R$ 30 mil. A grande final está marcada para 7 de novembro.





Ao longo da competição, restaurantes, cozinhas locais e outros espaços gastronômicos de diferentes cidades do Estado serão transformados em palco para as provas. E não será apenas o cenário que muda a cada parada. Ingredientes típicos, personagens locais e diferentes maneiras de preparar a comida também entram na disputa.





A ideia é que cada episódio tenha uma identidade própria, revelando um pouco da gastronomia e das histórias do lugar enquanto os participantes tentam avançar na competição.