Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Dores do Rio Preto, no ES

Três pessoas foram presas por tráfico de drogas em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (17). Duas mulheres, de 38 e 26 anos, e um homem, de 58, foram autuados em flagrante pela Polícia Civil após uma ação da Polícia Militar. Um quarto suspeito, de 33 anos, foi detido, mas liberado após assinar um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo pessoal.





Segundo a PM, a ocorrência começou durante um patrulhamento na BR 482, na entrada da cidade, e terminou em uma residência próxima ao cemitério local.





Durante o patrulhamento, os militares abordaram as duas mulheres e encontraram porções de cocaína. Na casa onde estavam, foram apreendidos cerca de 900 gramas de cocaína, 30 papelotes e uma pedra da droga, além de 720 gramas de maconha e 445 pedras de crack.





Também foram recolhidos R$ 617 em dinheiro, três celulares, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar as drogas.





Os quatro foram encaminhados, junto com todo o material apreendido, para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Segundo a Polícia Civil, o homem de 58 anos e as duas mulheres foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.





Já o homem de 33 anos assinou o Termo Circunstanciado por posse de drogas para consumo pessoal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.