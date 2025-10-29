Como o ES pode se tornar polo de inovação na economia verde

Avanço das discussões sobre transição energética e sustentabilidade vem alterando os fluxos de capital. Crédito: iStockphoto

O Espírito Santo reúne um conjunto raro de atributos que o coloca em posição privilegiada para se destacar nacional e internacionalmente como território de referência em políticas públicas voltadas à agenda ESG — ambiental, social e de governança. Com uma matriz energética predominantemente limpa, infraestrutura logística consolidada e vocação natural para o comércio exterior, o Estado tem condições objetivas de atrair investimentos alinhados às novas economias de baixo carbono e alta eficiência.

Nos últimos anos, o avanço das discussões sobre transição energética e sustentabilidade vem alterando a lógica dos fluxos de capital e das cadeias produtivas. Investidores institucionais e empresas globais passaram a priorizar regiões que combinem estabilidade, coerência ambiental e governança sólida. É nesse contexto que o Espírito Santo pode transformar sua geografia e sua capacidade logística em vantagem competitiva concreta. A localização estratégica no Sudeste, somada à presença de portos modernos e integrados a rodovias e ferrovias, posiciona o Estado como um corredor natural de exportação.

Essa condição pode ser potencializada por uma política pública que estimule projetos industriais e tecnológicos de base sustentável. Um exemplo promissor está na atração de data centers de alta performance, cuja operação exige grande consumo energético e sistemas de resfriamento eficientes. Com o uso combinado de energia solar e eólica — fontes em expansão no território capixaba — e de sistemas de refrigeração baseados em água de reúso, o Espírito Santo pode oferecer condições ideais para empreendimentos de tecnologia limpa, reduzindo o impacto ambiental e reforçando sua imagem de polo de inovação verde.

Outro vetor de oportunidade está na transição rumo à chamada produção de aço verde. O Estado abriga um parque industrial consolidado nesse segmento, com acesso privilegiado a portos e a suprimento energético competitivo, o que o torna candidato natural para receber investimentos em processos de descarbonização industrial. A adoção de hidrogênio verde e de novas rotas tecnológicas de produção pode ampliar a eficiência e a atratividade do setor, integrando o Espírito Santo às metas globais de redução de emissões.

Mesmo em segmentos ainda incipientes, como o de fertilizantes sustentáveis, há espaço para inovação e parcerias. Embora o Estado não possua uma cadeia estruturada de produção, sua posição logística e sua capacidade portuária podem ser estratégicas para a importação, o armazenamento e a redistribuição de insumos ligados à agricultura de baixo carbono. O incentivo a pesquisas e startups voltadas à bioeconomia e ao aproveitamento de resíduos agrícolas poderia abrir um novo campo de oportunidades.

O avanço de uma agenda ESG sólida depende de instrumentos públicos bem desenhados. Cabe ao poder público estruturar políticas de incentivo, programas de formação e mecanismos de financiamento voltados a empresas que incorporem práticas sustentáveis. Parcerias público-privadas, compras governamentais com critérios ambientais e a criação de zonas de inovação sustentável podem gerar um ambiente favorável à transformação produtiva. Além disso, a integração entre universidades, centros tecnológicos e o setor produtivo pode acelerar a formação de capital humano em áreas como energias renováveis, gestão ambiental e economia circular.

Com planejamento governamental e visão de longo prazo, o Espírito Santo tem potencial para consolidar-se como referência nacional em sustentabilidade e competitividade. A combinação entre infraestrutura logística, vocação exportadora, matriz energética limpa e governança eficiente cria uma base sólida para atrair investimentos produtivos, gerar empregos qualificados e fortalecer uma economia alinhada às novas exigências globais. Ao transformar seus ativos geográficos e institucionais em instrumentos de política pública, o Estado pode unir crescimento econômico e responsabilidade ambiental, projetando-se como modelo de desenvolvimento sustentável no Brasil.

