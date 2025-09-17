Espírito Santo entre a solidez fiscal e as novas rotas do comércio internacional

O mês de agosto trouxe dois acontecimentos que ajudam a compreender o momento econômico do Brasil e do Espírito Santo. De um lado, o anúncio do acordo entre Mercosul e EFTA, bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Do outro, a confirmação de que o Espírito Santo manteve, pelo 14º ano consecutivo, a nota A+ na Capacidade de Pagamento do Tesouro Nacional (CAPAG) e recebeu também nota A no ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.

O primeiro fato projeta o país no cenário internacional. O acordo com o EFTA cria uma zona de livre comércio que, embora pequena em população (pouco mais de 15 milhões de habitantes), representa mercados de altíssimo poder de consumo, com PIB per capita entre os maiores do mundo. Para o Brasil, e em particular para Estados exportadores como o Espírito Santo, trata-se de uma oportunidade de diversificar mercados em um momento em que tarifas norte-americanas pressionam setores tradicionais, como agroindústria e café. Produtos capixabas como celulose, rochas ornamentais, café e parte do setor agroindustrial encontram nessa abertura um espaço para acessar consumidores dispostos a pagar mais por qualidade, certificações e sustentabilidade.

Esse processo, contudo, não será imediato. A implementação do acordo ainda depende de ratificação parlamentar e sua aplicação será gradual, especialmente nos setores mais sensíveis. Isso exige que empresas locais se preparem desde já, investindo em padrões internacionais de qualidade, rastreabilidade e responsabilidade ambiental. Aqui, o Espírito Santo pode explorar sua vantagem logística: a infraestrutura portuária, se bem integrada a rotas otimizadas, pode tornar o Estado um verdadeiro corredor de exportações para a Europa.

O segundo acontecimento é interno, mas com grande repercussão externa: o Espírito Santo reafirma sua posição como referência nacional em disciplina fiscal e transparência. A nota A+ na CAPAG indica contas públicas sólidas, baixo endividamento e capacidade de contrair crédito em boas condições. Já a Nota A no ranking de informação contábil reforça a qualidade e a consistência dos dados divulgados, o que garante previsibilidade a investidores, credores e cidadãos. Poucos Estados brasileiros conseguem manter essa regularidade ao longo de tantos anos.

Essas notas funcionam como selo de confiança. Para o mercado, significam redução de riscos, custos menores de financiamento e maior atratividade para investimentos privados. Para o setor público, ampliam a possibilidade de financiar projetos estratégicos em infraestrutura e mobilidade com menor pressão orçamentária. No plano político, consolidam o Espírito Santo como modelo de gestão fiscal, capaz de influenciar debates nacionais sobre responsabilidade e governança.

O grande desafio, entretanto, é transformar essa robustez fiscal em desenvolvimento humano e regional equilibrado. Segurança pública, desigualdade e qualificação da mão de obra permanecem como entraves que não se resolvem apenas com estabilidade nas contas. É justamente nesse ponto que as duas agendas se encontram: a disciplina fiscal cria o espaço para investir em políticas sociais e produtivas, enquanto acordos comerciais ampliam as oportunidades de crescimento.

O Espírito Santo, ao mesmo tempo em que projeta confiança ao mercado interno, precisa estar pronto para aproveitar os novos fluxos globais de comércio. O futuro do desenvolvimento capixaba passa por essa combinação: responsabilidade fiscal sólida, abertura para novos mercados e capacidade de transformar equilíbrio financeiro em inclusão social e competitividade econômica.

