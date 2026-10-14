Queijaria capixaba coleciona prêmios com produção artesanal e parceria com o cooperativismo

Entre os investimentos realizados estão a compra de um pasteurizador, de uma seladora a vácuo e de outros equipamentos utilizados na fabricação e na embalagem dos produtos. O apoio também contribuiu para a aquisição de um veículo com carroceria, importante para transportar insumos e levar os produtos às feiras, além do financiamento para a compra de vacas leiteiras e o melhoramento genético do rebanho, por meio de uma linha do Pronaf.