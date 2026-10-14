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Queijaria capixaba coleciona prêmios com produção artesanal e parceria com o cooperativismo

A Queijaria Hollunder, de Marechal Floriano, encontrou no Sicredi uma parceria para formalizar o negócio, investir em estrutura, ampliar a presença em feiras capixabas e conquistar títulos nacionais

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 09:30

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 out 2026 às 09:30
Queijaria Hollunder conquistou prêmios nacionais com seus produtos lácteos
Anderson e Daniela Hollunder são os proprietáros da Queijaria Hollunder, que conquistou prêmios nacionais com seus produtos lácteos Acervo pessoal

O que começou com a produção de queijos, iogurtes e doce de leite para os hóspedes de um sítio em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, transformou-se em um negócio familiar reconhecido em concursos nacionais. À frente da Queijaria Hollunder, Anderson Hollunder e a esposa, Daniela Lopes Hollunder, encontraram na produção artesanal uma nova oportunidade de trabalho e, com o apoio do Sicredi, investiram no desenvolvimento da atividade.

A história começou quando a família decidiu dar um novo destino à propriedade rural, que por mais de 30 anos foi dedicada ao cultivo de hortaliças. Com o crescimento do turismo na região e a experiência com hospedagem por temporada, surgiu a ideia de investir na produção de leite e aproveitar a matéria-prima para produzir alimentos artesanais.

No início, a produção era voltada aos visitantes do sítio e incluía queijo, iogurte e doce de leite. A boa aceitação dos produtos incentivou a família a se aperfeiçoar e enxergar novas possibilidades para o negócio.

O caminho até a formalização, no entanto, exigiu planejamento e investimento. Em maio de 2025, a família decidiu registrar a queijaria. Mas para isso era preciso adequar o espaço de produção e adquirir novos equipamentos para cumprir as exigências sanitárias, já que os produtos eram feitos em uma estrutura adaptada, que funcionava como cozinha industrial.

Foi nesse momento que o Sicredi passou a fazer parte da trajetória do empreendimento. Mesmo sem ter conta na instituição financeira cooperativa anteriormente, a família procurou a agência de Marechal Floriano em busca de recursos para viabilizar o projeto. A primeira operação de crédito, de R$ 40 mil, foi destinada às adequações necessárias para formalizar a produção.

Entre os investimentos realizados estão a compra de um pasteurizador, de uma seladora a vácuo e de outros equipamentos utilizados na fabricação e na embalagem dos produtos. O apoio também contribuiu para a aquisição de um veículo com carroceria, importante para transportar insumos e levar os produtos às feiras, além do financiamento para a compra de vacas leiteiras e o melhoramento genético do rebanho, por meio de uma linha do Pronaf.

Para Anderson, a diferença esteve na forma como a instituição conheceu o negócio antes de oferecer uma solução financeira. “A gente não esperava tanto sucesso, só queríamos registrar nosso produto, mas desde o início o pessoal do Sicredi se encantou pelos nossos produtos e identificou que tínhamos um potencial muito grande”, afirma Anderson.

Da produção local aos concursos nacionais
Queijaria Hollunder conquistou prêmios nacionais com seus produtos lácteos
Queijaria Hollunder funciona com modelo de produção familiar Acervo pessoal

Com a formalização e os investimentos, a queijaria ampliou a produção e diversificou o portfólio. O volume, que era de aproximadamente 100 litros de leite por semana, chegou a mais de 1.000 litros semanais.

Atualmente, Anderson e Daniela são responsáveis pela produção, enquanto Ilza, mãe de Anderson, também participa do apoio às atividades da família.

Sem experiência anterior com a fabricação de queijos, foi necessário buscar orientações de outros produtores, realizar cursos e aperfeiçoar os processos.

A assistência técnica também contribuiu para melhorar as práticas de produção e, hoje em dia, além dos queijos tradicionais, a linha de produtos inclui opções como queijo com café e iogurtes com frutas, entre eles o de jabuticaba.

“Nosso carro-chefe que lançamos ano passado é um iogurte de jabuticaba, feito com calda artesanal. Ele ganhou medalha de Bronze no prêmio Queijo Brasil, enquanto nosso iogurte lácteo integral ganhou o ouro e foi reconhecido como melhor produto lácteo do Estado na mesma competição. Outro destaque é nosso queijo de café, que fica imerso e faz seu processo de cura dentro de uma calda de café arábica”, comenta.

Mas não para por aí. Em 2025, a família participou do concurso Queijo Premium Brasil, em Blumenau, Santa Catarina, e conquistou medalhas com o queijo coalho e o doce de leite de corte. Em 2026, a queijaria voltou a participar do concurso, com dez produtos inscritos e oito premiações, segundo Anderson.

Além disso, neste ano, o queijo coalho também recebeu a distinção Super Ouro no Mundial dos Queijos.

Essas conquistas ampliaram a visibilidade da queijaria e despertaram o interesse de consumidores de outras regiões. Hoje, a família conta com um ponto físico localizado na propriedade e também trabalha em feiras pelo Estado. Segundo Anderson, entre 70% e 80% das vendas são realizadas nesses eventos, que permitem apresentar os produtos a novos públicos e testar lançamentos.

Parceria que acompanha cada etapa
Queijo coalho é um dos produtos mais premiados da Queijaria Hollunder
Queijo coalho é um dos produtos mais premiados da Queijaria Hollunder Acervo pessoal

Para Marcelo Soares, gerente da agência do Sicredi em Marechal Floriano, a experiência da Queijaria Hollunder mostra como o relacionamento próximo pode contribuir para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Segundo ele, a atuação da cooperativa começa pela compreensão da realidade do associado e das necessidades de cada projeto.

“Mais do que disponibilizar recurso, nosso objetivo é fazer com que o crédito seja utilizado de maneira planejada. Quando vemos um empreendimento da nossa região crescendo, conquistando mercado e tendo seu produto reconhecido, como aconteceu com a Queijaria Holunder e seus queijos premiados, percebemos o impacto que o desenvolvimento dos pequenos negócios pode gerar em toda a comunidade”, comenta.

Além do crédito, o relacionamento pode envolver orientação sobre organização financeira, investimentos, proteção patrimonial e continuidade do negócio. No meio rural, essas decisões podem influenciar não apenas a atividade produtiva, mas também a estabilidade da família e o desenvolvimento da comunidade.

“O crédito é apenas uma parte da relação. Procuramos estar próximos do associado para conversar sobre organização financeira, investimentos, proteção patrimonial e continuidade do negócio, sempre considerando o momento e os objetivos de cada empreendimento. Essa proximidade também permite entender o projeto antes de ele virar uma necessidade urgente de dinheiro: entender o fluxo financeiro, capacidade de pagamento, momento de investir e os riscos envolvidos”, pontua Marcelo.

No caso da Hollunder, a parceria acompanha uma trajetória que ainda tem planos para o futuro. Com a estrutura atual ficando pequena diante das necessidades da produção, Anderson e Daniela estudam construir uma queijaria projetada especificamente para a atividade, com equipamentos mais adequados e melhores condições de trabalho.

“Hoje, nosso plano é contar com o apoio do Sicredi para aumentar a queijaria, que já ficou pequena para nossa produção. Queremos um projeto maior e melhor, para que possamos trabalhar mais tranquilos”, finaliza Anderson.

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