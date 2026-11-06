"Extremamente violento", diz delegada sobre suspeito de matar babá no ES

Considerado um homem "extremamente violento" e que usava armas de fogo para coagir quem estivesse por perto, o caminhoneiro Fabio Eugenio Madeira, de 56 anos, colecionava relatos de agressividade contra familiares, vizinhos e ex-companheiras, segundo a Polícia Civil.





A avaliação do comportamento do investigado foi detalhada pela delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), na manhã desta sexta-feira (6), após o homem ser preso suspeito do assassinato da babá Jerlane Ribeiro Conceição, de 40 anos, morta a tiros em Jardim Carapina, na Serra.





"Ouvimos algumas pessoas e ficou bem claro de que se trata de um homem extremamente violento. Violento em relação às suas ex-companheiras, vizinhos e familiares", disse a delegada.





Jerlane foi morta na frente do próprio filho. Durante o ataque, um bebê de apenas 1 ano, neto do suspeito, e que estava sob os cuidados da babá, também foi atingido de raspão.