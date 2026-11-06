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Crime na Serra

"Extremamente violento", diz delegada sobre suspeito de matar babá no ES

A avaliação do comportamento do investigado foi detalhada pela delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 13:05

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

06 nov 2026 às 13:05
Fabio Eugenio Madeira
Fabio Eugenio Madeira foi preso na Rodovia do Contorno Lucas Barcelos

Considerado um homem "extremamente violento" e que usava armas de fogo para coagir quem estivesse por perto, o caminhoneiro Fabio Eugenio Madeira, de 56 anos, colecionava relatos de agressividade contra familiares, vizinhos e ex-companheiras, segundo a Polícia Civil.


A avaliação do comportamento do investigado foi detalhada pela delegada Raffaella Aguiar, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), na manhã desta sexta-feira (6), após o homem ser preso suspeito do assassinato da babá Jerlane Ribeiro Conceição, de 40 anos, morta a tiros em Jardim Carapina, na Serra.


"Ouvimos algumas pessoas e ficou bem claro de que se trata de um homem extremamente violento. Violento em relação às suas ex-companheiras, vizinhos e familiares", disse a delegada.


Jerlane foi morta na frente do próprio filho. Durante o ataque, um bebê de apenas 1 ano, neto do suspeito, e que estava sob os cuidados da babá, também foi atingido de raspão.

Registro de CAC e porte ilegal

Segundo a delegada, Fabio possui registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), condição que permite a aquisição de armamentos. No entanto, ele não tinha permissão para andar armado pelas ruas.

Pelos relatos, ele utilizava a arma para ameaçar e amedrontar todos que o rodeavam e conviviam com ele

Delegada Raffaella Aguiar

Fugiu mesmo sabendo que feriu o neto

De acordo com a delegada, Fabio admitiu que tinha consciência de que poderia atingir o próprio neto ao efetuar os disparos. A criança foi baleada durante o ataque.


Questionado se percebeu que havia atingido o bebê e se prestou socorro, o suspeito confirmou que sabia do ferimento, mas não ajudou a criança. Em vez disso, teria procurado meios de fugir.

Babá de 40 anos foi morta a tiros dentro de casa em Jardim Carapina, na Serra
Babá de 40 anos foi morta a tiros dentro de casa em Jardim Carapina, na Serra Crédito: Redes Sociais

Raffaella Aguiar também avaliou que o investigado tentou atribuir à vítima a responsabilidade pelo crime durante o interrogatório, em uma tentativa de amenizar a própria culpa. estratégia para amenizar a própria culpa.


"Toda a narrativa dele é para tentar comover as pessoas de que a culpa é da vítima e não dele. Então, assim, o arrependimento dele não me comoveu, porque você via nitidamente que era uma manobra de defesa", afirmou a delegada.


A reportagem tenta localizar a defesa de Fabio. O espaço segue aberto para manifestação.

O crime

► Jerlane morava em um dos apartamentos de um prédio que o suspeito possui em Jardim Carapina, na Serra.

► Ela cuidava de um bebê, neto do suspeito, no momento do crime. Ele foi ferido no braço. O filho dela, de cerca de 7 anos, presenciou o assassinato e saiu do imóvel para pedir ajuda. Comerciantes acionaram a polícia. 

► Testemunhas viram Fabio saindo do local em um carro branco. Ele foi preso na noite do crime, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. 

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