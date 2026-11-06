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Operação Destilação

Sete suspeitos de envolvimento em assassinato são detidos em Aracruz

Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão e três de internação provisória; vítima de 19 anos foi morta a tiros em outubro

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 14:37

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

06 nov 2026 às 14:37
Sete suspeitos de envolvimento em assassinato em Aracruz são detidos em operação policial
Na operação, policiais cumpriram ordens judiciais contra quatro adultos e três adolescentes.
 Divulgação | Polícia Civil

Sete suspeitos de envolvimento no assassinato de Dalessandro da Silva de Carvalho, de 19 anos, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foram capturados na manhã desta sexta-feira (6). Os indivíduos foram alvos de quatro mandados de prisão e três de internação provisória no contexto da Operação Destilação, deflagrada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. 


Dalessandro foi morto a tiros na madrugada de 3 de outubro, em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Fátima, em Aracruz. Segundo a investigação, os envolvidos chegaram ao local em dois veículos. Um deles se aproximou do jovem e efetuou vários disparos contra a cabeça da vítima. Após o crime, o grupo fugiu.


As investigações identificaram oito suspeitos de participação no assassinato. A Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra quatro adultos, de 20, 22, 22 e 23 anos, e de internação provisória contra três adolescentes.


Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares com os sete suspeitos. Segundo a Polícia Civil, os aparelhos serão analisados para auxiliar na continuidade das investigações.


Em uma das buscas, realizada no bairro Vista, também foram encontradas 12 porções de uma substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Um dos suspeitos, de 22 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.


Os sete suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz. Segundo o titular da DHPP do município, delegado Vicente Pellegrino Neto, as diligências continuam para localizar o oitavo investigado.

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