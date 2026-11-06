Sete suspeitos de envolvimento em assassinato são detidos em Aracruz

Sete suspeitos de envolvimento no assassinato de Dalessandro da Silva de Carvalho, de 19 anos, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foram capturados na manhã desta sexta-feira (6). Os indivíduos foram alvos de quatro mandados de prisão e três de internação provisória no contexto da Operação Destilação, deflagrada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.





Dalessandro foi morto a tiros na madrugada de 3 de outubro, em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Fátima, em Aracruz. Segundo a investigação, os envolvidos chegaram ao local em dois veículos. Um deles se aproximou do jovem e efetuou vários disparos contra a cabeça da vítima. Após o crime, o grupo fugiu.





As investigações identificaram oito suspeitos de participação no assassinato. A Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra quatro adultos, de 20, 22, 22 e 23 anos, e de internação provisória contra três adolescentes.





Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares com os sete suspeitos. Segundo a Polícia Civil, os aparelhos serão analisados para auxiliar na continuidade das investigações.





Em uma das buscas, realizada no bairro Vista, também foram encontradas 12 porções de uma substância semelhante à cocaína, uma balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Um dos suspeitos, de 22 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.





Os sete suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Aracruz. Segundo o titular da DHPP do município, delegado Vicente Pellegrino Neto, as diligências continuam para localizar o oitavo investigado.