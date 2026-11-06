Câmara de Cachoeiro de Itapemirim abre concurso com salário de até R$ 7 mil

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, lançou edital de concurso público para a contratação de servidores efetivos. Ao todo, são oferecidas 15 vagas imediatas para profissionais com nível superior.
As remunerações variam de R$ 3.412,50 a R$ 7.046,62, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.314,82. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais para todos os cargos.
As inscrições poderão ser feitas das 14h do dia 10 de novembro até as 23h59 do dia 17 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Access, banca organizadora do certame.
A taxa de participação é de R$ 100,00 para o cargo de procurador legislativo e de R$ 60,00 para as demais funções.
Os candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de sangue poderão solicitar a isenção da taxa nos dias 10 e 11 de novembro de 2026, na mesma página de inscrição.
O concurso público contará com provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova de títulos (apenas classificatória). Os exames estão previstos para o dia 28 de fevereiro de 2027, no município de Cachoeiro de Itapemirim e, se necessário, em cidades vizinhas.
A aplicação das provas seguirá a seguinte divisão de horários:
- Manhã (das 8h às 12h): para o cargo de auditor interno público e analista legislativo nas especialidades de Direito, Financeiro e Comunicação.
- Tarde (das 14h às 18h): para os demais cargos ofertados.
Os aprovados e nomeados serão submetidos ao regime estatutário (garantindo estabilidade). O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.
Procurador legislativo (1)
Auditor interno público (1)
Analista legislativo - especialista em Contabilidade (2)
Analista legislativo - especialista Financeiro (1)
Analista legislativo - especialista em Recursos Humanos (2 vagas)
Analista legislativo - especialista em Comunicação (1 vaga)
Analista legislativo - especialista em Direito (2 vagas)
Analista Legislativo geral (5)
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