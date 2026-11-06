Câmara de Cachoeiro de Itapemirim abre concurso com salário de até R$ 7 mil

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, lançou edital de concurso público para a contratação de servidores efetivos. Ao todo, são oferecidas 15 vagas imediatas para profissionais com nível superior.





As remunerações variam de R$ 3.412,50 a R$ 7.046,62, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 1.314,82. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais para todos os cargos.





As inscrições poderão ser feitas das 14h do dia 10 de novembro até as 23h59 do dia 17 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Access, banca organizadora do certame.