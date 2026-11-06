Escritórios de advocacia do ES que faturam mais de R$ 5 milhões podem pagar mais impostos

A Justiça Federal manteve o aumento de tributos para escritórios de advocacia com receita anual superior a R$ 5 milhões. A decisão foi tomada por unanimidade pela 4ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que rejeitou um recurso da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) contra a cobrança estabelecida por uma lei federal aprovada em 2025.





O julgamento ocorreu em sessão virtual realizada entre os dias 14 e 21 de setembro deste ano, com resultado publicado em 10 de outubro. Os três desembargadores que participaram da votação acompanharam o entendimento do relator, Alberto Nogueira Junior, e mantiveram a decisão da 6ª Vara Federal Cível de Vitória, que havia negado o pedido da OAB-ES para suspender o aumento dos tributos.





Procurada pela reportagem de A Gazeta no início da tarde desta sexta-feira (6), a OAB-ES foi convidada a comentar a decisão da Justiça Federal e a informar se pretende recorrer. Em caso de resposta, o texto será atualizado.





A mudança foi estabelecida pela Lei Complementar nº 224/2025 e atinge escritórios de advocacia que adotam o regime de tributação conhecido como lucro presumido. Pela nova regra, os percentuais utilizados para calcular o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) têm acréscimo de 10% sobre a parcela da receita anual que ultrapassar R$ 5 milhões.





Na prática, isso significa que os escritórios enquadrados nessas condições podem pagar mais impostos. O aumento de 10% não é aplicado diretamente sobre o valor dos tributos, mas sobre os percentuais utilizados para calcular a parcela do faturamento considerada como lucro para fins de tributação.