É hora do voto distrital misto?

O sistema proporcional, não é, em si, um problema a ser eliminado, uma vez que possui importante virtude democrática ao permitir a representação de diferentes correntes políticas e setores da sociedade, inclusive daqueles que, embora não disponham de maioria eleitoral em determinada região, conseguem reunir apoio suficiente para participar da composição dos parlamentos.





A distribuição de cadeiras conforme a votação partidária contribui para uma representação mais plural, evitando que os espaços legislativos sejam ocupados exclusivamente pelos candidatos individualmente mais votados.





Isso não significa, entretanto, ignorar as distorções do modelo vigente. A possibilidade de candidatos com votação extraordinariamente elevada, os chamados puxadores de votos, contribuírem para a eleição de outros integrantes da mesma legenda, por vezes com votação bastante modesta, é uma das características que mais alimentam críticas ao sistema.





O fenômeno, embora decorrente da própria lógica proporcional, pode produzir resultados que nem sempre correspondem à percepção individual do eleitor, além de incentivar estratégias partidárias excessivamente concentradas em determinadas candidaturas.