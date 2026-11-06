Tereza Aragão estreia projeto de moda, gastronomia e bem-estar na Ilha do Boi

Encontro literário

Ler um conto em voz alta, compartilhar impressões e descobrir diferentes interpretações de uma mesma história. Essa é a proposta do Clube do Conto da Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta, que realiza mais um encontro na segunda-feira, 9 de novembro, às 18h30. A obra escolhida desta edição é Carta a uma senhorita em Paris, do escritor argentino Julio Cortázar, um dos principais nomes da literatura latino-americana.





Empoderadonas

Luana Romero, presidente do Instituto Ideias, é presença confirmada no Empoderadonas 2026, evento do Sebrae-ES que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Luana participará do painel “ESG: Fazer o Bem Dá Lucro?”, no dia 18, no Palco INOVAdonas. Com o mote “Uma inspira todas”, o encontro promete dois dias de troca de experiências, inspiração e conexões entre mulheres empreendedoras.





Espírito natalino

O espírito natalino já toma conta, e muita gente quer terminar o ano com uma boa ação. Uma forma de fazer isso é apoiar a Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo), instituição que há 25 anos acolhe pessoas autistas e suas famílias, com terapias, atendimento educacional, orientação e defesa de direitos. Hoje, 1.481 pessoas são atendidas diretamente, e outras 2.348 aguardam vaga na lista de espera. Para ajudar, é possível contribuir financeiramente pelo site amaes.org.br ou levar roupas, sapatos, acessórios e brinquedos em bom estado aos bazares de Vitória, Vila Velha e Cariacica.



