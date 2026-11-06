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Renata Rasseli

Tereza Aragão estreia projeto de moda, gastronomia e bem-estar na Ilha do Boi

A estreia do 5 Sentidos Bay movimentou o Clube Ítalo-Brasileiro nesta quarta-feira (04)

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

06 nov 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Rose Frizzera, Juliana Braz, Carla Buaiz, Dani Coutinho, Tereza Aragão, Isabela Redighieri, Juliana Alvim, Priscila Passamani, Renata Cani, André Dantas
Rose Frizzera, Juliana Braz, Carla Buaiz, Dani Coutinho, Tereza Aragão, Isabela Redighieri, Juliana Alvim, Priscila Passamani, Renata Cani e André Dantas: noite de "5 Sentidos Bay". Mônica Zorzanelli

Idealizado por Tereza Aragão, o 5 Sentidos Bay, projeto que une  gastronomia, moda, saúde, bem-estar, estreou na quarta-feira (04), no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória.

O encontro abriu com o desfile da Form, sob a curadoria de Marluce Eiras e Dani Coutinho. As peças fluidas e solares — a cara do verão — ganharam vida com beleza assinada pelo Studio 19.88 e um casting especial que reuniu modelos e embaixadoras da marca.

Na sequência, as médicas Juliana Alvim, Priscila Passamani e Isabella Redighieri e a influenciadora Renata Cani comandaram um talk sobre longevidade e autocuidado.

No menu, destaque para as entradas e ostras frescas, do catering de Tereza Aragão, escoltadas por espumante geladinho.

Veja quem circulou pelo evento na galeria de Mônica Zorzanelli. 

Encontro
Rafael Furlanetti, Renata Consuelo, o governador eleito Lorenzo Pazolini e o senador eleitor Evair de Melo
Em passagem pela Capital  para participar do 14° Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, o sócio-diretor institucional da XP, o capixaba Rafael Furlanetti encontrou-se com o governador eleito Lorenzo Pazolini e o senador eleitor Evair de Melo, na Consuelo House, de Renata Consuelo.  Divulgação

Inauguração

Novo Café Hall Sicoob na Praia do Canto
Novo Café Hall Sicoob na Praia do Canto Divulgação

Novo Café Hall Sicoob na Praia do Canto

A Praia do Canto ganha, no dia 11 de novembro, um novo ponto de encontro: o Café Hall Sicoob. São cinco andares que reúnem cafeteria e restaurante com operação do Empório Joaquim, coworking de acesso livre, estúdio para gravações, lounge corporativo , espaço para eventos com até 60 convidados e agência. A novidade é que tudo fica aberto ao público, cooperado ou não. Dá para tomar um café, fechar negócio, gravar um conteúdo ou reunir os amigos no Espaço Sabores, que tem cozinha própria. As reservas são feitas pelo site cafehallsicoob.com.br. “Mais de três décadas depois do primeiro Sicoob em Venda Nova do Imigrante, com o mesmo espírito de cooperação, inauguramos agora o Café Hall, na Praia do Canto, um empreendimento inovador, um espaço de convívio, de trabalho e de negócios”, afirma Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano.

Economia e pesquisa
Sergio Denicoli, Thiago Santos, Lara Brotas, Andre Hees, Paulo Henrique Correa
O LIDE ES realizou, na última terça (03), o Encontro Temático Economia e Pesquisa, com o tema “O que os números revelam: eleições, dados e o próximo ciclo econômico do Espírito Santo”. O evento reuniu lideranças e especialistas para discutir os resultados eleitorais, seus possíveis impactos na economia e as perspectivas para o próximo ciclo econômico do Estado. A programação contou com apresentação de Luciano Dias, sócio-diretor da CAC Consultoria Política, e painel mediado por André Hees, com participação de Luciano Dias e Sérgio Denicoli, head da Vertical Pesquisa do LIDE ES e sócio da Apexata Inteligência em Dados.  Ramira Lomeu

Comemoração

70 anos da Farinha de Trigo Regina no Fest Gastronomia

Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, leva as comemorações dos 70 anos da Farinha de Trigo Regina para o Fest Gastronomia, maior evento gastronômico do Espírito Santo, realizado pela Rede Gazeta, entre os dias 6 a 8 de novembro, no Shopping Vitória. Patrocinadora do festival, a Farinha de Trigo Regina terá um estande personalizado, onde apresentará novidades e ativações especiais junto ao público do evento. No final de semana, quem passar pelo Fest Gastronomia também poderá degustar cafés especiais do Café Numero Um, na Cafeteria Móvel Sentidos, que circulará pelo evento entre 13h e 19h.

Em Milão
Vanessa, Maria Clara e Diego
Em Milão, para um temporada de férias na Itália,  Vanessa Cardoso visitando a famosa Catedral com o marido Diego Barros, que é advogado especialista em Direito Empresarial e Societário, e a filha Maria Clara. Acervo pessoal

Encontro literário
Ler um conto em voz alta, compartilhar impressões e descobrir diferentes interpretações de uma mesma história. Essa é a proposta do Clube do Conto da Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta, que realiza mais um encontro na segunda-feira, 9 de novembro, às 18h30. A obra escolhida desta edição é Carta a uma senhorita em Paris, do escritor argentino Julio Cortázar, um dos principais nomes da literatura latino-americana. 


Empoderadonas

Luana Romero, presidente do Instituto Ideias, é presença confirmada no Empoderadonas 2026, evento do Sebrae-ES que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Luana participará do painel “ESG: Fazer o Bem Dá Lucro?”, no dia 18, no Palco INOVAdonas. Com o mote “Uma inspira todas”, o encontro promete dois dias de troca de experiências, inspiração e conexões entre mulheres empreendedoras.

Espírito natalino 

O espírito natalino já toma conta, e muita gente quer terminar o ano com uma boa ação. Uma forma de fazer isso é apoiar a Amaes (Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo), instituição que há 25 anos acolhe pessoas autistas e suas famílias, com terapias, atendimento educacional, orientação e defesa de direitos. Hoje, 1.481 pessoas são atendidas diretamente, e outras 2.348 aguardam vaga na lista de espera. Para ajudar, é possível contribuir financeiramente pelo site amaes.org.br ou levar roupas, sapatos, acessórios e brinquedos em bom estado aos bazares de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

Giro dos Negócios

Referência nacional em locações, a advogada capixaba Raquel Queiroz Braga chega no Pallazzio Centro de Eventos, em Santa Lúcia, no próximo dia 11 de novembro. Ela é um dos nomes de peso da edição capixaba do Conexão Maximiza, encontro que reúne gestores do setor de locações de todo o país. Em pauta disputada, Raquel comanda a palestra "Reforma Tributária: o que muda e como blindar suas rotinas", abordando a reestruturação preventiva das administradoras frente ao novo cenário fiscal. Ingressos já estão à venda no site oficial do Conexão Maximiza Vitória. 

Seminário
Bernardo Enne, Jaqueline Bertranda, Bruna Buldrini, Marcello Dall'Ovo e Jardel Prata Ferreira


O 1º Seminário de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Futuro, realizado nesta quarta-feira (04), reuniu representantes da ASES, AEGEA, Prefeitura da Serra e de grandes empresas, para debater sobre o futuro sustentável da Serra diante dos possíveis impactos da chegada do El Niño. Na foto: Bernardo Enne, Jaqueline Bertranda, Bruna Buldrini, Marcello Dall'Ovo e Jardel Prata Ferreira. Fabrício Lima

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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