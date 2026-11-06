Tereza Aragão estreia projeto de moda, gastronomia e bem-estar na Ilha do Boi

Idealizado por Tereza Aragão, o 5 Sentidos Bay, projeto que une gastronomia, moda, saúde, bem-estar, estreou na quarta-feira (04), no Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória.
O encontro abriu com o desfile da Form, sob a curadoria de Marluce Eiras e Dani Coutinho. As peças fluidas e solares — a cara do verão — ganharam vida com beleza assinada pelo Studio 19.88 e um casting especial que reuniu modelos e embaixadoras da marca.
Na sequência, as médicas Juliana Alvim, Priscila Passamani e Isabella Redighieri e a influenciadora Renata Cani comandaram um talk sobre longevidade e autocuidado.
No menu, destaque para as entradas e ostras frescas, do catering de Tereza Aragão, escoltadas por espumante geladinho.
Veja quem circulou pelo evento na galeria de Mônica Zorzanelli.
Inauguração
Novo Café Hall Sicoob na Praia do Canto
A Praia do Canto ganha, no dia 11 de novembro, um novo ponto de encontro: o Café Hall Sicoob. São cinco andares que reúnem cafeteria e restaurante com operação do Empório Joaquim, coworking de acesso livre, estúdio para gravações, lounge corporativo , espaço para eventos com até 60 convidados e agência. A novidade é que tudo fica aberto ao público, cooperado ou não. Dá para tomar um café, fechar negócio, gravar um conteúdo ou reunir os amigos no Espaço Sabores, que tem cozinha própria. As reservas são feitas pelo site cafehallsicoob.com.br. “Mais de três décadas depois do primeiro Sicoob em Venda Nova do Imigrante, com o mesmo espírito de cooperação, inauguramos agora o Café Hall, na Praia do Canto, um empreendimento inovador, um espaço de convívio, de trabalho e de negócios”, afirma Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano.
Comemoração
70 anos da Farinha de Trigo Regina no Fest Gastronomia
Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos, leva as comemorações dos 70 anos da Farinha de Trigo Regina para o Fest Gastronomia, maior evento gastronômico do Espírito Santo, realizado pela Rede Gazeta, entre os dias 6 a 8 de novembro, no Shopping Vitória. Patrocinadora do festival, a Farinha de Trigo Regina terá um estande personalizado, onde apresentará novidades e ativações especiais junto ao público do evento. No final de semana, quem passar pelo Fest Gastronomia também poderá degustar cafés especiais do Café Numero Um, na Cafeteria Móvel Sentidos, que circulará pelo evento entre 13h e 19h.
Encontro literário
Ler um conto em voz alta, compartilhar impressões e descobrir diferentes interpretações de uma mesma história. Essa é a proposta do Clube do Conto da Lúcia Livraria, em Iriri, Anchieta, que realiza mais um encontro na segunda-feira, 9 de novembro, às 18h30. A obra escolhida desta edição é Carta a uma senhorita em Paris, do escritor argentino Julio Cortázar, um dos principais nomes da literatura latino-americana.
Empoderadonas
Luana Romero, presidente do Instituto Ideias, é presença confirmada no Empoderadonas 2026, evento do Sebrae-ES que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória. Luana participará do painel “ESG: Fazer o Bem Dá Lucro?”, no dia 18, no Palco INOVAdonas. Com o mote “Uma inspira todas”, o encontro promete dois dias de troca de experiências, inspiração e conexões entre mulheres empreendedoras.
Giro dos Negócios
Referência nacional em locações, a advogada capixaba Raquel Queiroz Braga chega no Pallazzio Centro de Eventos, em Santa Lúcia, no próximo dia 11 de novembro. Ela é um dos nomes de peso da edição capixaba do Conexão Maximiza, encontro que reúne gestores do setor de locações de todo o país. Em pauta disputada, Raquel comanda a palestra "Reforma Tributária: o que muda e como blindar suas rotinas", abordando a reestruturação preventiva das administradoras frente ao novo cenário fiscal. Ingressos já estão à venda no site oficial do Conexão Maximiza Vitória.
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